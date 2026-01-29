Gusto e storia industriale: alle Pertiche arriva «In piazza con noi»

Saranno le due Pertiche insieme, Alta e Bassa, questa domenica, a ritrovarsi nel centro sportivo di Livemmo per la popolare trasmissione di Teletutto «In piazza con Noi». Appuntamento domenica dalle 11 sul canale 16 del digitale.

La diretta

Ai microfoni di Elisabetta del Medico e Marco Recalcati, con Giorgio Zanetti nel ruolo di fantasioso terzo conduttore, ampio spazio sarà dedicato alla tipicità dei prodotti locali, alle proposte culturali e allo sport che qui si può praticare.

Una terra, quella delle Pertiche, che non ci sta ad essere considerata marginale, convinta com’è, a ragione, di poter mettere in mostra peculiarità «appetitose» quanto originali, che basano la loro unicità sulla presenza preponderante di un ambiente naturale e spesso selvaggio.

A dare il via, subito dopo la sigla, e poi a concludere la trasmissione, sarà un’esibizione dal vivo di Ermes Pirlo con la sua fisarmonica; seguirà la consueta «scheda» pre-registrata per la presentazione del territorio nel suo insieme e per «far ambientare» i telespettatori. Previsti, poi, gli interventi istituzionali dei due sindaci perticaroli, Giovanmaria Flocchini e Manuel Bacchetti, e quello del vicepresidente della Provincia Fabio Rolfi. L’evento televisivo, infatti, gode del patrocinio e del sostegno della Provincia di Brescia e di BresciaEventi.

Fra le peculiarità delle due Pertiche verranno analizzate più nel dettaglio quelle che riguardano il Museo della Resistenza e del folklore che apre a Forno d’Ono, il proficuo gemellaggio che dal 2011 unisce la Pertica Bassa con il paesello francese di Saint André de Chalencon, lo straordinario sito di archeologia industriale rappresentato dal Forno fusorio sul greto del torrente Tovere, il curioso Carnevale «doppio» di Livemmo, le tante proposte della Polisportiva di Pertica Bassa, capace di proporre manifestazioni in loco, ma anche di annoverare fra le sue fila campioni di più specialità.

Buona parte della trasmissione, come detto, sarà dedicata ai prodotti locali mettendo in evidenza il frutto della resilienza locale: dall’allevamento di mucche e capre gli apprezzati e tipici formaggi, dalla terra i frutti di bosco e le confetture, ma anche luoghi e strutture capaci di presentare queste specialità a tavola, con la possibilità di trascorrere in mezzo alla natura anche più giorni in malghe ristrutturate ed ospitanti, oppure negli agriturismi, che punteggiano le pendici della Corna Blacca. L’appuntamento in diretta è per le 11 di domenica; replica alle 20.30.