«In piazza con noi», il racconto dalla Fiera agricola di Lonato

La Fiera agricola regionale di Lonato avrà una vetrina televisiva. Questa mattina «In piazza con noi», storica trasmissione di Teletutto, sarà in diretta dalle 11 alle 12.20 dal centro del paese. Alla conduzione Marco Recalcati ed Elisabetta Del Medico, affiancati da Giorgio Zanetti. L’apertura sarà affidata al corpo bandistico lonatese e al saluto del sindaco Roberto Tardani, seguiti da una cartolina filmata sul territorio.

La puntata

Al centro del racconto l’agricoltura, con gli interventi dell’assessore Massimo Castelli, dei rappresentanti di Coldiretti e Confagricoltura e dei vertici della Fiera. Spazio anche alle realtà produttive, con Garda Latte e una vetrina sui prodotti De.Co, in particolare zafferano e riso.

Non mancheranno temi legati a cultura, lavori pubblici, sociale e ambiente, con la partecipazione della vicesindaca Monica Zilioli e delle assessore e degli assessori Mariangela Musci, Nicola Bianchi e Cristian Simonetti. In scaletta anche le Farmacie comunali e associazioni di volontariato e primo soccorso. La replica è prevista in serata, alle 20.30, sempre su Teletutto.