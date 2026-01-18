Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaGarda

«In piazza con noi», il racconto dalla Fiera agricola di Lonato

Riflettori accesi dalle 11 alle 12.20: Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti conducono la storica trasmissione di Teletutto
Una passata edizione della fiera a Lonato - © www.giornaledibrescia.it
Una passata edizione della fiera a Lonato - © www.giornaledibrescia.it
AA

La Fiera agricola regionale di Lonato avrà una vetrina televisiva. Questa mattina «In piazza con noi», storica trasmissione di Teletutto, sarà in diretta dalle 11 alle 12.20 dal centro del paese. Alla conduzione Marco Recalcati ed Elisabetta Del Medico, affiancati da Giorgio Zanetti. L’apertura sarà affidata al corpo bandistico lonatese e al saluto del sindaco Roberto Tardani, seguiti da una cartolina filmata sul territorio.

La puntata

Al centro del racconto l’agricoltura, con gli interventi dell’assessore Massimo Castelli, dei rappresentanti di Coldiretti e Confagricoltura e dei vertici della Fiera. Spazio anche alle realtà produttive, con Garda Latte e una vetrina sui prodotti De.Co, in particolare zafferano e riso.

Non mancheranno temi legati a cultura, lavori pubblici, sociale e ambiente, con la partecipazione della vicesindaca Monica Zilioli e delle assessore e degli assessori Mariangela Musci, Nicola Bianchi e Cristian Simonetti. In scaletta anche le Farmacie comunali e associazioni di volontariato e primo soccorso. La replica è prevista in serata, alle 20.30, sempre su Teletutto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Fiera agricola di LonatoIn piazza con noi
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario