A Gussago i sogni dei giovani prendono forma: ecco il nuovo bando

Un elemento, quest’ultimo, che nasce proprio dall’esperienza dello scorso anno, quando alcune delle proposte raccolte si sono scontrate con difficoltà burocratiche o con l’impossibilità, da parte dei proponenti, di portarle a termine per molteplici cause.

Destinatari

«La prima edizione – spiega l’assessore alle Politiche giovanili Simone Valetti – è stata una fase di test che ci ha permesso di capire cosa funziona e cosa va migliorato. Quest’anno partiamo con una struttura che intende dare non solo un sostegno economico ma anche un accompagnamento formativo concreto e soprattutto intende guidare i giovani verso progetti realizzabili, dando loro i mezzi per realizzarli».

L’obiettivo è quello di favorire la partecipazione attiva dei giovani, rendendoli protagonisti della vita del paese attraverso esperienze capaci di lasciare un segno. Il bando si rivolge ai ragazzi tra i 16 e i 30 anni residenti a Gussago e mette a disposizione contributi fino a mille euro per progetto.

Ambiti

Le idee potranno svilupparsi in diversi ambiti: dal volontariato ai viaggi formativi, anche all’estero, con restituzione pubblica alla cittadinanza, fino alla riqualificazione di spazi e beni comuni. Tra le ipotesi concrete, ad esempio, il ripristino di aree sportive come un campetto da basket, ma non mancano aperture a proposte artistiche, sociali, ambientali o legate all’innovazione.

Rispetto al passato, il nuovo bando introduce anche alcuni filoni tematici già delineati, pensati per orientare i partecipanti e facilitare la presentazione di progetti coerenti e realizzabili. Una scelta che punta a superare le difficoltà emerse nella fase sperimentale, quando l’assenza di riferimenti più precisi aveva reso complesso, per alcuni giovani, costruire proposte pienamente allineate con i requisiti richiesti.

Candidature

Le candidature dovranno essere presentate entro il 30 aprile e i progetti selezionati saranno sviluppati tra giugno e dicembre. L’ambizione è chiara: non solo finanziare idee, ma attivare energie, competenze e senso di appartenenza. Perché, come sottolinea Valetti, «c’è bisogno di coinvolgere i giovani e dare loro strumenti concreti per incidere sulla realtà che vivono». Per informazioni è possibile consultare il sito del Comune.