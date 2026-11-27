Il Natale a Gussago passa anche attraverso l’impegno di chi si mette a disposizione degli altri, la creatività degli artigiani e la voglia di trasformare le piazze in luoghi di incontro.
Due appuntamenti - Festa del Volontariato e La piazza delle arti -, l’8 e il 13 dicembre, accompagneranno la comunità verso le festività, tra solidarietà, musica, arte e spettacolo, con proposte pensate per coinvolgere un pubblico di tutte le età.
Festa del volontariato
Il primo appuntamento sarà martedì 8 dicembre con la Festa del volontariato, promossa dalle associazioni gussaghesi in collaborazione con l’Assessorato comunale al Volontariato.
Una serata per dare visibilità alle tante realtà associative che, spesso lontano dai riflettori, rappresentano una presenza preziosa nella vita del paese. L’iniziativa prenderà il via alle 20.30 nella Sala civica Camillo Togni: qui le associazioni avranno l’occasione di presentare le proprie attività e raccontare il valore del loro impegno. La serata sarà accompagnata dal concerto con Elodea Live Band feat. Stefania Martin, dedicato al cantautorato italiano e internazionale. Nel corso dell’incontro si terrà anche la consegna dei riconoscimenti «Il Cuore di Gussago» e «Con il Cuore Gussago ricorda», due premi che richiamano il valore della solidarietà e della generosità. L’ingresso è gratuito e, al termine, è previsto un brindisi natalizio aperto a tutta la cittadinanza.
Mercatini
Domenica 13 dicembre sarà invece piazza San Lorenzo a trasformarsi in un piccolo villaggio natalizio con «La piazza delle arti - Aspettando il Natale», iniziativa dal Comune in collaborazione con le associazioni del territorio e Santissima nel cuore.
Dalle 10 alle 20, la suggestiva cornice di San Lorenzo accoglierà il mercatino dell’artigianato, allestito nella chiesa, che propone creazioni originali e idee regalo realizzate da artigiani locali. Ma non sarà soltanto una giornata dedicata agli acquisti: il programma propone laboratori creativi, attività per famiglie e momenti di spettacolo.
Alle 10.30 spazio alla stampa botanica su stoffa e alla realizzazione di ghirlande natalizie, mentre alle 12.30 è previsto un workshop di yoga per adulti.
Nel pomeriggio, alle 14, un laboratorio dedicato ai bambini e alle famiglie permetterà di cimentarsi nella creazione degli «Ojos de dios», tipiche decorazioni della tradizione sudamericana. La piazza diventerà poi palcoscenico a cielo aperto: alle 15 e alle 16 il Teatro delle Pezze porterà in scena due spettacoli di danza aerea, con acrobazie e suggestioni circensi capaci di attirare gli sguardi verso l’alto. Non mancheranno food truck, vin brulè e dolci natalizi, oltre a una merenda e a un aperitivo aperti a tutti.
Alle 17.30 la giornata proseguirà con la musica dal vivo del duo «Celtic Carols with Meg&Enry», prima della ch iusura prevista alle 20.
Due occasioni diverse, ma unite dallo stesso desiderio di fare comunità: perché il Natale, prima ancora delle luci e dei regali, è anche il tempo in cui ritrovarsi, condividere esperienze e riconoscere il valore delle persone e delle realtà che rendono vivo un paese.
Dal 17 dicembre al 10 gennaio inoltre la Chiesa di San Lorenzo ospiterà la mostra fotografica dedicata a Stefano Stagnoli.