La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

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L’8 dicembre la Festa del volontariato con i riconoscimenti «Il Cuore di Gussago», il 13 piazza San Lorenzo ospita artigiani, laboratori, acrobazie e musica

Cultura e spettacoli

Dalle scelte quotidiane ai progetti per il futuro, una guida per gestire i propri risparmi con maggiore consapevolezza, senza lasciarsi condizionare da paure e incertezze.

A fianco delle persone anche dopo l’ingresso nella nuova abitazione nel gestire utenze e servizi domestici

L’opera di Jimmy Milani trasforma Corso Mameli e Largo Formentone in una trama di luce e racconta le connessioni che ogni giorno fanno vivere la città