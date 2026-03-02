Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Gussago, lavori al via alla torre della Santissima dopo il fulmine

Federico Bernardelli Curuz
La struttura era stata colpita dal maltempo estivo dello scorso anno, che aveva causato danni alla torretta ottocentesca della chiesa. Ora si avviano i lavori di restauro
Partono i cantieri: in sicurezza la torre colpita dal fulmine
Partono i cantieri: in sicurezza la torre colpita dal fulmine
AA

C’è fermento intorno alla Santissima. Le impalcature hanno ormai «incoronato» la punta della Santissima, per l’avvio delle operazioni di sistemazione della torretta ottocentesca.

In questi giorni si sono aperti nuovi cantieri, attorno al complesso a partire proprio dal restauro dopo i danni causati dal fulmine che, la scorsa estate, aveva colpito la graziosa torre, provocando conseguenze rilevanti e mettendo fuori uso anche il sistema di videosorveglianza. Per raggiungere la sommità della torre è stato montato un sistema di ponteggi particolarmente articolato. Qui la scarica aveva aperto un varco nella muratura e danneggiato alcune travi lignee.

I lavori

L’intervento prevede la riparazione della muratura, un incatenamento sommitale in acciaio e la sostituzione della trave di sostegno compromessa. Non solo. È previsto anche un intervento di rinforzo delle fondamenta della parete nord, con la realizzazione di una struttura di contrasto capace di opporsi alle spinte e garantire maggiore stabilità all’edificio. Approfittando del ponteggio si procederà alla sostituzione dell’illuminazione della torre, anch’essa danneggiata dal fulmine.

Parallelamente verranno eseguite analisi strutturali delle murature mediante forature e carotaggi delle fondazioni, verifiche funzionali alla progettazione dei futuri interventi sul complesso.

Il colpo del fulmine, violentissimo, si era verificato durante i temporali estivi: la torretta vantiniana, appoggiata sulla struttura quattrocentesca, era stata colpita in pieno. Fortunatamente la scarica aveva solo lambito le travi di legno, evitando per pochi istanti il rischio di incendio.

Il complesso era stato preso di mira dal maltempo - © www.giornaledibrescia.it
Il complesso era stato preso di mira dal maltempo - © www.giornaledibrescia.it

Cantieri e lavori in corso. In contemporanea sono in pieno svolgimento anche le operazioni di rifacimento dei muri a secco lungo la storica strada di accesso alla Santissima, con i volontari del Gruppo Sentieri Gussago affiancati da altri volontari. E si avvicina a un ulteriore passo: stanno per partire le operazioni per il restauro degli affreschi interni della chiesa. Su questo fronte sono attesi aggiornamenti nelle prossime settimane.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
SantissimafulmineGussago
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario