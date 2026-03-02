Gussago, lavori al via alla torre della Santissima dopo il fulmine

C’è fermento intorno alla Santissima. Le impalcature hanno ormai «incoronato» la punta della Santissima, per l’avvio delle operazioni di sistemazione della torretta ottocentesca.

In questi giorni si sono aperti nuovi cantieri, attorno al complesso a partire proprio dal restauro dopo i danni causati dal fulmine che, la scorsa estate, aveva colpito la graziosa torre, provocando conseguenze rilevanti e mettendo fuori uso anche il sistema di videosorveglianza. Per raggiungere la sommità della torre è stato montato un sistema di ponteggi particolarmente articolato. Qui la scarica aveva aperto un varco nella muratura e danneggiato alcune travi lignee.

I lavori

L’intervento prevede la riparazione della muratura, un incatenamento sommitale in acciaio e la sostituzione della trave di sostegno compromessa. Non solo. È previsto anche un intervento di rinforzo delle fondamenta della parete nord, con la realizzazione di una struttura di contrasto capace di opporsi alle spinte e garantire maggiore stabilità all’edificio. Approfittando del ponteggio si procederà alla sostituzione dell’illuminazione della torre, anch’essa danneggiata dal fulmine.

Parallelamente verranno eseguite analisi strutturali delle murature mediante forature e carotaggi delle fondazioni, verifiche funzionali alla progettazione dei futuri interventi sul complesso.

Il colpo del fulmine, violentissimo, si era verificato durante i temporali estivi: la torretta vantiniana, appoggiata sulla struttura quattrocentesca, era stata colpita in pieno. Fortunatamente la scarica aveva solo lambito le travi di legno, evitando per pochi istanti il rischio di incendio.

Cantieri e lavori in corso. In contemporanea sono in pieno svolgimento anche le operazioni di rifacimento dei muri a secco lungo la storica strada di accesso alla Santissima, con i volontari del Gruppo Sentieri Gussago affiancati da altri volontari. E si avvicina a un ulteriore passo: stanno per partire le operazioni per il restauro degli affreschi interni della chiesa. Su questo fronte sono attesi aggiornamenti nelle prossime settimane.