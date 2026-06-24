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Gussago, difendono ragazzina picchiata dal fidanzato: lei li denuncia

La 15enne ha reagito aggredendo i due adulti che cercavano soccorrerla: il findazato, durante una lite, l’aveva presa per i capelli
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

La vicenda in un'area verde di Gussago
La vicenda in un'area verde di Gussago

Gli adulti hanno fatto gli adulti. Come si spera accada sempre. Hanno visto una ragazzina che, in un luogo pubblico, veniva presa per i capelli dal fidanzato nel corso di una lite e sono intervenuti: prima hanno diviso i due e poi hanno spiegato alla giovanissima che, se subisce violenze, deve denunciarle alle forze di polizia. Lei però non l’ha presa bene. Insieme al fidanzato e al gruppo di amici con cui si trovava si è scagliata contro la coppia e poi, nonostante l’intervento dei carabinieri già al parco, si è presentata in caserma per denunciare la donna per lesioni.

È una vicenda che lascia prima perplessi e poi amareggiati quella accaduta domenica 14 giugno in un parco di Gussago e che è venuta alla luce nei giorni scorsi dopo che il racconto di chi ha assistito alla scena è rimbalzato da una famiglia all’altra del paese.

Le necessarie verifiche hanno però confermato che, per quanto surreale, la vicenda è finita proprio così anche nei verbali degli uomini dell’Arma.

Dall’aggressione alla denuncia

I due fidanzatini, entrambi di Gussago ed entrambi classe 2011 ed entrambi già conosciuti alle forze di polizia, erano al parco con diversi amici e tra loro ad un certo punto è scoppiata una lite che è presto degenerata e in cui il ragazzo ha preso la ragazza per i capelli. Una coppia, lui di 50 anni e lei di 37, che si stava rilassando poco distante è intervenuta per separarli ma anche per sensibilizzare la ragazza. Hanno ottenuto l’effetto opposto. Lei per prima si è messa alla testa del gruppetto e solo l’arrivo della pattuglia dei carabinieri della Stazione di Gussago ha riportato la calma.

Per i due adulti, prima insultati e poi spintonati, la cosa era finita lì, probabilmente con l’amarezza di aver agito per il bene e di essere finiti aggrediti. Ma per la ragazzina no. Qualche ora più tardi si è presentata in caserma e ha sporto formale denuncia, per lesioni, contro la coppia di adulti che al parco l’ha difesa dalle botte del fidanzato. Ora la parola passa al Tribunale che valuterà le carte. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
aggressioneviolenza di genereCarabinieriGussago

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