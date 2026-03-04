Guerra in Iran, il figlio di Khamenei diventa Guida Suprema

Una rete di fuoco incrociato che attraversa il Golfo Persico e lambisce il Mediterraneo: così appaiono i cieli del Medio Oriente. Stati Uniti e Israele colpiscono l'Iran «su vasta scala», determinati a decapitare il regime e a impedire che la leadership si rinnovi senza un cambiamento radicale.

La designazione

Ma in serata l'Assemblea degli Esperti iraniana ha eletto il figlio di Ali Khamenei, Mojtaba, come nuova Guida Suprema, su indicazione delle Guardie Rivoluzionarie. La notizia, riportata inizialmente da Iran International, è stata ripresa poi anche dal media israeliano Haaretz. Nella notte l'Idf aveva attaccato il «più importante» quartier generale degli ayatollah a Teheran, e più tardi aveva preso di mira l'Assemblea degli Esperti a Qom, chiamata ad eleggere il successore di Ali Khamenei.

In the course of the U.S. and Zionist regime attacks on various parts of #Iran, a Red Crescent relief and rescue base in Lorestan Province — a civilian facility engaged in humanitarian activities — sustained serious damage. pic.twitter.com/yvBOZW6mgr — Government of the Islamic Republic of Iran (@Iran_GOV) March 3, 2026

Non è chiaro se il palazzo fosse stato evacuato in tempo, come sostengono i media iraniani, o se sia stato centrato proprio mentre era in corso la votazione per nominare la nuova Guida Suprema, come riferiscono invece fonti israeliane. Secondo Channel 12, gli 88 saggi erano già andati via prima del raid e sul posto erano rimasti solo gli «scrutatori», di cui poi non si è saputo nulla.

Strategie

Il voto, sostiene la Fars, potrebbe essere rinviato dopo i funerali di Khamanei, probabilmente la prossima settimana nella sua città natale di Mashhad.

In ogni caso, il Mossad ha già avvertito, in un post in farsi, che «non importa chi verrà scelto: il suo destino è già scritto, solo il popolo iraniano sceglierà il suo futuro leader». «Lo scenario più negativo in Iran a questo punto è che il Paese sia preso da qualcuno che è peggio» di Khamenei, ha concordato Donald Trump, minimizzando anche la figura del figlio dello scià, Reza Pahlavi, che si è reso disponibile. «Il regime è al suo punto più debole» dal 1989, «non sarà una guerra infinita» ma «un'azione rapida e decisiva», ha assicurato Benyamin Netanyahu, che intanto ha dato l'ordine all'Idf di avanzare nel sud del Libano per «proteggere Israele da Hezbollah».

L’azione di Tel Aviv

L'esercito ebraico ha inoltre confermato di aver attaccato anche i siti legati al programma nucleare iraniano, compreso «il complesso segreto di Minzadehei», dove il regime continuava a cercare di «sviluppare armi atomiche».

L'Iran, dove secondo un ultimo bilancio della Mezzaluna rossa si contano quasi 800 morti, continua ad allargare il raggio d'azione della sua rappresaglia, tanto che il Dipartimento di Stato Usa ha esortato gli americani a lasciare «immediatamente» ben 15 Paesi della regione. Due droni iraniani hanno poi colpito l'ambasciata degli Stati Uniti in Arabia Saudita, provocando un incendio limitato ma suscitando l'ira di Trump e di Riad. In serata anche il consolato americano a Dubai ha preso fuoco per un sospetto drone iraniano.

Minacce Usa

Un bombardamento a Teheran - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Il commander-in-chief ha promesso che l'attacco in Arabia, così come la morte di sei soldati Usa in Kuwait, non resteranno senza risposta: «Abbiamo scorte di armi illimitate. Potremmo combattere per sempre», ha ammonito.

Il Regno Unito ha definito il raid «codardo e ingiustificato», ricordando di non aver concesso l'uso del suo spazio aereo per colpire l'Iran e riservandosi il diritto di «rispondere a un'aggressione». Così come potrebbero fare gli Emirati Arabi Uniti, i più colpiti da Teheran, che secondo Axios starebbero valutando di attaccare i siti missilistici iraniani. Il Qatar continua a essere preso di mira dalla vendetta incrociata dell'Iran.