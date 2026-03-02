Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaItalia e Estero

Guerra in Iran: il prezzo di petrolio e gas è già aumentato

La crisi in Medio Oriente e la conseguente decisione delle petroliere di evitare il passaggio nello stretto di Hormuz fanno volare i prezzi
Navi nello stretto di Hormuz - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Navi nello stretto di Hormuz - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
AA

L'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran e la conseguente decisione delle petroliere di evitare il passaggio nello stretto di Hormuz mettono le ali al prezzo del petrolio nonostante l'aumento superiore alle attese della produzione in aprile annunciato dai paesi dell'Opec+.

Il future di aprile del Wti balza del 7,4% a 71,98 dollari al barile, mentre il contatto per maggio del Brent sale dell'8,57% a 78,69 dollari. Venerdì in chiusura i contratti di riferimento viaggiavano rispettivamente a 66,6 e 72,5 dollari.

Dallo stretto di Hormuz transita circa un quinto del petrolio consumato a livello globale, il 38% del quale è destinato al mercato cinese (il 3% all'Europa), oltre che il gas liquefatto del Qatar (un quinto di export globale).

La crisi in Medio Oriente accelera anche il prezzo del gas naturale: sulla piattaforma Ttf di Amsterdam il future di riferimento vola del 22% a 39 euro al megawattora.

 

 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
attacco Iran
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario