Il gruppo del Gigli è rientrato dalla Tanzania: «Esperienza unica»

Daniele Piacentini

Il gruppo, che era impegnato in uno scambio culturale, è rimasto bloccato nel Paese africano a causa di violenti scontri di piazza tra polizia e giovani sostenitori dell'opposizione, che gridano ai brogli nelle elezioni generali del 29 ottobre

2 ' di lettura

Loading video... Tanzania, rientrati gli studenti del Gigli

Sono attesi questa mattina, martedì, all’istituto d’istruzione superiore Lorenzo Gigli di Rovato la trentina tra studenti, docenti e volontari (quelli dell’associazione orceana Talismano) di rientro dalla Tanzania. Il loro volo di rientro toccherà terra a Malpensa poco prima dell’alba. Si chiude così il percorso formativo e solidale, giunto alla terza edizione, che quest’anno si è dovuto confrontare con le proteste di piazza scoppiate nel Paese africano a fine ottobre, dopo le elezioni politiche