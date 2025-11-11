Giornale di Brescia
Il gruppo del Gigli è rientrato dalla Tanzania: «Esperienza unica»

Daniele Piacentini
Il gruppo, che era impegnato in uno scambio culturale, è rimasto bloccato nel Paese africano a causa di violenti scontri di piazza tra polizia e giovani sostenitori dell'opposizione, che gridano ai brogli nelle elezioni generali del 29 ottobre
Tanzania, rientrati gli studenti del Gigli

Sono attesi questa mattina, martedì, all’istituto d’istruzione superiore Lorenzo Gigli di Rovato la trentina tra studenti, docenti e volontari (quelli dell’associazione orceana Talismano) di rientro dalla Tanzania. Il loro volo di rientro toccherà terra a Malpensa poco prima dell’alba. Si chiude così il percorso formativo e solidale, giunto alla terza edizione, che quest’anno si è dovuto confrontare con le proteste di piazza scoppiate nel Paese africano a fine ottobre, dopo le elezioni politiche

