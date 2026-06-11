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Grandine nel Bresciano, si riapre il dibattito sui costi del clima

Un nuovo violento fortunale ha colpito la provincia: tra danni all'agricoltura e polizze alle stelle, cresce il dilemma tra prevenzione e rassegnazione
La grandine in città
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La grandine in città

Il cielo sopra il Bresciano è tornato a fare paura. A poche settimane dagli ultimi eventi estremi, una violenta grandinata si è abbattuta ieri su diverse zone della provincia, colpendo a macchia d'olio sia i centri urbani che le aree agricole. Chicchi di dimensioni notevoli e raffiche di vento hanno causato pesanti disagi alla circolazione, danni alle carrozzerie delle auto e, soprattutto, hanno danneggiato diverse coltivazioni locali.

La conta dei danni

A subire il colpo più duro sono stati, come di consueto, il settore agricolo e i comparti produttivi all'aperto. Le associazioni di categoria stanno già raccogliendo le segnalazioni per una prima stima dei danni.

Per le imprese del territorio, questi eventi non rappresentano più una sfortunata eccezione, ma un rischio sistemico da inserire a bilancio. I costi per la messa in sicurezza dei macchinari e per la riparazione delle infrastrutture rischiano di pesare enormi sui margini di profitto già ridotti dall'inflazione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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