Grandine nel Bresciano, si riapre il dibattito sui costi del clima

Un nuovo violento fortunale ha colpito la provincia: tra danni all'agricoltura e polizze alle stelle, cresce il dilemma tra prevenzione e rassegnazione

11 giugno 2026 1 ' di lettura

Fotogallery 4 foto La grandine in città Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti grandinesondaggioBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...