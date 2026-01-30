Giustizia e piazza Loggia stasera a Messi a fuoco

Torna questa sera, dalle 20.30 alle 22 su Teletutto, Messi a fuoco, la trasmissione di attualità condotta da Andrea Cittadini, che sarà dedica a due temi centrali per la città: lo stato della giustizia bresciana e le ombre ancora aperte sulla Strage di piazza Loggia.

La trasmissione, si apre con un confronto sul funzionamento della macchina giudiziaria locale, alla vigilia dell’inaugurazione dell’anno giudiziario in programma sabato a Brescia che sarà trasmessa in diretta su Teletutto dalle 10 (canale 16 del digitale) e in streaming sul sito del GdB. In studio il procuratore generale Guido Rispoli, la presidente della Corte d’Appello Giovanna Di Rosa e il presidente dell’Ordine degli avvocati Giovanni Rocchi, chiamati a tracciare un bilancio tra carichi di lavoro, risorse disponibili, tempi dei processi e criticità strutturali.

Processo Strage

Loading video... In aula parla Marchetti

La seconda parte è invece dedicata al tema della Strage e alla memoria giudiziaria di quegli anni. Al centro, le parole di Paolo Marchetti, ex esponente di Ordine Nuovo, pronunciate nell’ultima udienza. In studio Pierpaolo Prati del Giornale di Brescia commenterà le parole di Giampaolo Stimamiglio, che due settimane fa accusò il cognato, Marchetti, di essere l’esecutore materiale della Strage, e dello stesso Marchetti.

Una puntata che intreccia attualità e passato, istituzioni e cronaca, per interrogarsi sul presente della giustizia e sul peso dI verità ancora da chiarire.