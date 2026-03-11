Giornale di Brescia
﻿CronacaSebino e Franciacorta

Giornate Fai tra Sebino e Franciacorta: dalle ville ai giardini nascosti

Daniele Piacentini
In anteprima il 20 marzo alle 18 la visita al Centro stampa quotidiani di Erbusco
Il Centro stampa quotidiani di Erbusco - © www.giornaledibrescia.it

Dal Centro stampa quotidiani alle ville signorili del territorio, fino all’arte immersa in cantina. Ricchissimo e incentrato su Erbusco il programma delle Giornate Fai di primavera tra Sebino e Franciacorta.

Si parte con un’anteprima già venerdì 20 marzo, alle 18, con la visita al Centro stampa quotidiani di via Dell’Industria 52 (per partecipare faiprenotazioni.fondoambiente.it) la lunga cavalcata erbuschese che toccherà, nel fine settimana, alcuni luoghi d’eccezione, normalmente non accessibili al pubblico. Le visite riguarderanno Palazzo Lechi, Casa Secco d’Aragona, Villa Savina, la Pieve in Castello, la Chiesa di San Bernardino, il giardino segreto di Palazzo Marchetti e la collezione d’arte in Ca’ del Bosco, in un percorso che attraversa secoli di storia tra architetture nobiliari, giardini nascosti, luoghi di spiritualità e arte contemporanea immersa nel paesaggio dei vigneti.

«Le Giornate Fai di Primavera rappresentano ogni anno un momento speciale per il nostro territorio e per tutti i volontari che lavorano per renderlo vivo e accessibile» spiega la capogruppo Sebino e Franciacorta, Maria Luisa Lazzari, orgogliosa di un «programma costruito per permettere di scoprire luoghi ricchi di storia, arte e curiosità nel cuore di Erbusco, accompagnati dai volontari Fai e dagli "Apprendisti ciceroni"».

Le visite accompagneranno il pubblico in un percorso che attraversa oltre mille anni di storia dalla Pieve in Castello, tra i luoghi più antichi del territorio, fino a Villa Savina, passando per palazzi storici, dimore nobiliari e luoghi che raccontano l’evoluzione del paese nei secoli. Per il sindaco Mauro Cavalleri, «Erbusco non ha solo un paesaggio vitivinicolo d’eccellenza ma è anche uno scrigno di tesori storici e artistici. Durante questo fine settimana sarà possibile scoprire luoghi di rara bellezza solitamente chiusi al pubblico, passeggiando tra vie e dimore dove arte, architettura e tradizione si intrecciano con il paesaggio delle nostre colline». Per informazioni su orari delle viste e altro è disponibile il sito www.giornatefai.it.

Argomenti
Giornate Fai di Primavera 2026Centro Stampa Quotidiani
