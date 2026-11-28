Un gesto semplice, quotidiano, che si trasforma in un aiuto concreto per chi vive ai margini della società. Domani torna la Giornata del pane, iniziativa di solidarietà giunta alla 31esima edizione e realizzata grazie alla collaborazione tra Caritas diocesana e il gruppo Panificatori di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale.
La giornata
All’esterno di 175 parrocchie della provincia sarà possibile acquistare il pane offerto dagli artigiani bresciani, contribuendo così alla raccolta fondi. Una mobilitazione che ogni anno consente di raccogliere tra i 65mila e i 70mila euro, interamente devoluti a progetti della Caritas. Una tradizione che da oltre tre decenni unisce il mondo dell’artigianato e le comunità parrocchiali nel segno della solidarietà.
Quest’anno il ricavato sosterrà l’Unità di strada, servizio attivo dal 2019 che vede operatori e volontari impegnati nelle uscite serali in città per incontrare le persone senza dimora, offrire loro ascolto e orientarle verso percorsi di accoglienza. Nei primi dieci mesi del 2026 sono state 144 le persone incontrate e ascoltate, cui se ne aggiungono altre 90 individuate durante le uscite. La rilevazione condotta nel 2025 in otto quartieri cittadini aveva censito 215 persone senza dimora, 105 delle quali in spazi pubblici.
Acquistare il pane domani sarà dunque un modo per sostenere chi quotidianamente si adopera per restituire dignità e speranza alle persone più fragili. Un piccolo gesto alla portata di tutti.