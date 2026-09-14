Incendio in un capannone a Gianico: ingenti danni, nessun ferito

Un vasto incendio è divampato nella notte in località Pesegata, nel territorio comunale di Gianico, interessando una porzione di un capannone industriale sede di un’azienda attiva nel settore della lavorazione e del trattamento della gomma.
L’allarme ha fatto scattare un imponente intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono confluite quattro squadre con autopompa serbatoio, provenienti dai distaccamenti di Darfo Boario Terme, Sale Marasino, Breno e Lovere. A supporto delle operazioni sono state inoltre inviate tre autobotti, partite dalla sede centrale di Brescia e dai distaccamenti di Lumezzane e Darfo Boario Terme.
Le fiamme hanno provocato ingenti danni alla struttura e agli impianti presenti nella parte dello stabilimento coinvolta dal rogo. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per diverse ore e i Vigili del Fuoco sono ancora impegnati nella bonifica e nella messa in sicurezza dell’area. Al momento non risultano persone ferite. Restano da chiarire le cause che hanno dato origine all’incendio.