Incendio in un capannone a Gianico: ingenti danni, nessun ferito

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Le fiamme sono divampate nella notte in località Pesegata, all’interno di un’azienda specializzata nella lavorazione e nel trattamento della gomma. Sul posto i Vigili del Fuoco

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali