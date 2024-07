Giacomo Bozzoli è ora ricercato in tutto il mondo

La procura della Repubblica e la procura generale hanno spiccato mandati di arresto internazionali e chiesto che le ricerche di Giacomo Bozzoli non siano limitate al territorio nazionale e nemmeno a quello comunitario, ma estese anche oltre i confini Schengen.

Leggi anche La Maserati di Giacomo Bozzoli ripresa dalle telecamere a Manerba il 23 giugno

La conferma arriva da fonti investigative ed è la riprova che, per gli inquirenti, il 39enne condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio dello zio Mario, imprenditore bresciano gettato nel forno della fonderia la sera dell’8 ottobre 2015, possa essere lontano dall’Italia e che possano non corrispondere a verità le voci secondo le quali si troverebbe, insieme alla compagna e al loro unico figlio, in «una località imprecisata della Francia».