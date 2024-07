Rischio fuga, quali sono i Paesi senza estradizione

Di Giacomo Bozzoli si sono perse le tracce, ma il 40enne non è ancora formalmente un latitante. Perché lo diventi serve un decreto motivato di latitanza (che in questo momento non ci sarebbe), senza il quale la Polizia giudiziaria non può procedere alle indagini. Se la situazione dovesse prendere questa strada, dove potrebbe andare Bozzoli per evitare di essere estradato in Italia? Il nostro Governo non ha ratificato accordi con dieci Paesi sparsi in diverse zone del mondo.

Le convenzioni

Dal Sud America all’Asia, passando dall’Africa. Chi ha guai con la giustizia italiana ha a disposizione un buon numero di alternative per sfuggire alla cattura. I casi possono però essere molto diversi tra loro e ogni situazione dovrebbe essere analizzata nella sua specificità. Con la Francia, ad esempio, l’Italia ha un accordo di estradizione (Convenzione di Strasburgo), che non sempre è stato rispettato dal Governo transalpino in caso di reati politici (Dottrina Mitterand).

In Italia l’estradizione è regolata dall’articolo 13 del Codice penale che specifica: «Non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione, non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera» e aggiunge: «Non è ammessa l'estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali». Sostanzialmente il ricorso all'estradizione dipende da molte variabili, che fanno riferimento al soggetto, al tipo di reato e al tipo di pena che può essere applicata nello Stato richiedente o ricevente.

I Paesi

La materia è complessa e le situazioni possono essere molto diverse tra loro, soprattutto se si considera che affrontando questa tematica si entra nel campo del diritto internazionale. Detto ciò, gli studi di avvocatura concordano sul fatto che ci siano dieci Stati in cui rifugiarsi per evitare l’estradizione nel nostro Paese.