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Ghedi, litigano per 30 euro: scoppia una rissa, un ferito in ospedale

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio in via 20 Settembre: sul posto la Polizia Locale e i Carabinieri della Compagnia di Verolanuova, oltre ai soccorritori
Gianantonio Frosio
La Polizia Locale sul posto - © www.giornaledibrescia.it
La Polizia Locale sul posto - © www.giornaledibrescia.it

Galeotti furono i 30 euro di una riparazione di un’auto. Così in quattro persone a Ghedi, nel tardo pomeriggio di oggi in via 20 Settembre, si sono affrontate e ne è nata una accesa rissa.

Un confronto a tratti violento, nato a margine delle case popolari, che ha imposto l’intervento della Polizia Locale e dei Carabinieri della Compagnia di Verolanuova nonché di alcune ambulanze che a livello precauzionale hanno portato almeno un ferito in ospedale.

Una rissa nata per futili motivi ma che fortunatamente non è ulteriormente degenerata.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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