Ghedi, litigano per 30 euro: scoppia una rissa, un ferito in ospedale

Galeotti furono i 30 euro di una riparazione di un’auto. Così in quattro persone a Ghedi, nel tardo pomeriggio di oggi in via 20 Settembre, si sono affrontate e ne è nata una accesa rissa.
Un confronto a tratti violento, nato a margine delle case popolari, che ha imposto l’intervento della Polizia Locale e dei Carabinieri della Compagnia di Verolanuova nonché di alcune ambulanze che a livello precauzionale hanno portato almeno un ferito in ospedale.
Una rissa nata per futili motivi ma che fortunatamente non è ulteriormente degenerata.