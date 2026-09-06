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Ghedi, il saluto a bassa quota delle Frecce Tricolori di ritorno da Monza

Gli aerei, di ritorno dal Gran Premio, hanno sorvolato la piazza per un «saluto» al paese in occasione del Palio dei quartieri
Gianantonio Frosio
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Il passaggio delle Frecce Tricolori su Ghedi

Mai capitato prima: di ritorno da Monza, le Frecce Tricolori hanno fatto un passaggio a bassa quota sulla piazza di Ghedi per salutare il Palio dei quartieri. Il «regalo» è riconducibile a Giorgio Merigo, presidente del Comitato che ha organizzato il Palio: Merigo è un «Diavolo Rosso» in pensione, che, essendo ancora in contatto con la base, è riuscito a regalare al Palio e a tutti i presenti questa graditissima sorpresa.

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Frecce tricoloriPalio dei quartieriGran Premio di MonzaGhedi
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