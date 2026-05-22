Ghedi, «Mestieri e sapori» alla sagra del paese

La maggior parte delle proposte sarà però concentrata in piazza Roma. Ci saranno bancarelle degli hobbisti e degli espositori, associazioni varie, giostre e giochi per bambini, il Circolo scacchi Ghedi, Bici dei mestieri - Gruppo di Flero, Vespa Club Ghedi e altro ancora, come la Sottopressione Band, che dalle 15 alle 20 allieterà il pomeriggio con buona musica.

Da non dimenticare che, sempre in piazza Roma, dalle 11 sarà aperto il punto ristoro della Pro loco, con i semplici ma tradizionali piatti delle sagre di paese: pane e salamina, patatine fritte, formaggio fuso e bevande varie.