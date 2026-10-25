Ghedi: un centinaio di attivisti davanti alla base contro Nato e nucleare

A pochi giorni dall’esercitazione Nato alla quale hanno partecipato anche velivoli italiani, su iniziativa della Rete per la Pace della Franciacorta, ieri davanti all’ingresso della base militare di Ghedi si sono radunati un centinaio di attivisti, che, pacificamente, hanno fatto sentire la loro voce. Ad attenderli un nutrito numero di carabinieri, rimasti tranquillamente ad osservare perché non c’era motivo di intervenire.
Ha aperto Beppe Corioni del Gruppo 28 Maggio. Se l’è presa con l’Italia «che ha partecipato a un’esercitazione nucleare»; con la Nato «che ha ricevuto il premio per la Pace di Vestfalia, mentre per i lavoratori del porto di Genova, schierati contro il traffico di armi, niente premi»; con il governo italiano, che si prepara a intervenire militarmente all’estero; con l’aeroporto di Ghedi «che ha una sezione off limits. Forse l’hanno fatta per dar modo ai velivoli americani di andare a venire senza controlli»...
Quando il microfono è stato aperto a chi desiderava parlare, la protesta s’è allargata: contro gli Usa per la politica a Cuba; contro il «governo fascista italiano, che si scandalizza per una vetrina rotta e non per la catastrofe nucleare»; contro i media «che non raccontano la verità». Anche contro Israele: «I palestinesi che a Hebron hanno ucciso due soldati dell’Idf non sono terroristi, ma partigiani, che hanno agito nel rispetto delle regole Onu».
Niente di nuovo: proteste che a Ghedi vanno in scena un paio di volte l’anno. Chiediamo se servono a qualcosa: «Sappiamo che non cambia niente - risponde con onestà Angelo, presente a tutte le manifestazioni -. Ma vogliamo tenere alta l’attenzione».