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Abbonamento digitale al GdB, tablet incluso: ecco come aderire

Scegli tra tablet Android o Apple iPad per leggere il Giornale di Brescia: due formule di abbonamento con consegna a domicilio e assistenza dedicata per un’informazione sempre a portata di mano
Il signor Fernando Martina abbonato a GDB replica + Tablet
Il signor Fernando Martina abbonato a GDB replica + Tablet
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L’iniziativa è partita due mesi fa, all’indomani della festa patronale dei Santi Faustino e Giovita. E sta convincendo.

Ai lettori viene data la possibilità di scegliere – in base alle proprie abitudini digitali – tra un tablet Samsung Galaxy Tab A11+Wi-Fi da 128 GB di memoria (basato su sistema operativo Android) e un tablet Apple iPad Wi-Fi, sempre da 128 GB di memoria (per chi è abituato all’universo iOS).

Addebito mensile

Le due opzioni di abbonamento prevedono un addebito mensile rispettivamente di 26,99 euro per il primo e di 34,99 euro per il secondo, con un vincolo minimo di 12 mesi. Il tablet, come detto, può essere utilizzato non solo per la lettura del giornale, ma per qualsiasi scopo, restando a disposizione di tutta la famiglia, figli e nipoti inclusi.

Servizio e assistenza

Per garantire ai lettori interessati tutte le informazioni, è stato attivato, oltre al consueto servizio abbonati (sempre contattabile via mail: abbonati@giornaledibrescia.it) un numero telefonico al quale rivolgersi: è lo 030.3790777.

Per ottenere invece assistenza tecnica per i tablet è possibile scrivere via mail a gdb@giustacchini.it, oppure rivolgersi telefonicamente allo 030.7282001 da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 18.

L’offerta è acquistabile anche sul nostro shop online digitando gdbpiu.giornaledibrescia.it.

La consegna del tablet – possibile solo nel territorio della provincia di Brescia – è organizzata direttamente dal fornitore tramite corriere espresso entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione dell’abbonamento. Tutto per assicurare la massima comodità ai lettori. I veri protagonisti, da sempre, dell’informazione targata Giornale di Brescia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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