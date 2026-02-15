Abbonamento digitale al GdB, tablet incluso: da 0,90 euro al giorno

Una proposta innovativa, che cerca di rispondere ad una precisa esigenza manifestata da molti lettori del GdB, i quali spesso si trovano a fare i conti con la chiusura di svariate edicole o che comunque non hanno modo di recarvisi.

Per chi non vuole perdere l’appuntamento quotidiano con il nostro giornale e sfogliare comodamente da casa ogni edizione sin dall’1.30 della notte con un dispositivo nuovo, l’Editoriale Bresciana – editrice del GdB – lancia per i lettori una iniziativa unica nel panorama nazionale: la possibilità di sottoscrivere un abbonamento all’edizione digitale del quotidiano (la cosiddetta «digital replica») che include anche un tablet Samsung o iPad a partire da soli 0,90 euro al giorno.

Perché aderire

La formula – sviluppata in collaborazione con Nolly-Giustacchini Tech – garantisce a chi vi aderirà numerosi vantaggi. Anzitutto la possibilità di leggere il quotidiano e gli inserti disponibili ogni giorno in modo immediato, ma al contempo anche l’opportunità di farlo da un dispositivo coperto da assicurazione contro furto e danni accidentali, che viene consegnato direttamente a casa e può essere sostituito nel corso del tempo. Insomma, l’informazione si fa ancora più accessibile e immediata, unendo alla qualità del nostro quotidiano la comodità di un tablet sempre aggiornato.

L'innovativo abbonamento è proposto a 0,90 euro al giorno

La formula

L’iniziativa prende ufficialmente il via da domani, lunedì 16 febbraio. Ai lettori viene data la possibilità di scegliere – in base alle proprie abitudini digitali – tra un tablet Samsung Galaxy Tab A11+Wi-Fi da 128 GB di memoria (basato su sistema operativo Android) e un tablet Apple iPad Wi-Fi, sempre da 128 GB di memoria (per chi è abituato all’universo iOS).

Le due opzioni di abbonamento prevedono un addebito mensile rispettivamente di 26,99 euro per il primo e di 34,99 euro per il secondo, con un vincolo minimo di 12 mesi. Il tablet potrà essere utilizzato non solo per la lettura del giornale, ma per qualsiasi scopo, restando a disposizione di tutta la famiglia, figli e nipoti inclusi.

Per saperne di più

Per garantire ai lettori interessati tutte le informazioni, è stato attivato, oltre al consueto servizio abbonati (sempre contattabile via mail: abbonati@giornaledibrescia.it) un numero telefonico al quale rivolgersi (sempre da domani): è lo 030 3790777. Per ottenere invece assistenza tecnica per i tablet è possibile scrivere via mail a gdb@giustacchini.it, oppure rivolgersi telefonicamente allo 030 7282001 da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 18.

La consegna del tablet – possibile solo nel territorio della provincia di Brescia – è organizzata direttamente dal fornitore tramite corriere espresso entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione dell’abbonamento. Tutto per assicurare la massima comodità ai lettori. I veri protagonisti, da sempre, dell’informazione targata Giornale di Brescia.