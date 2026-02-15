Abbonamento digitale al GdB, tablet incluso: da 0,90 euro al giorno
Una proposta innovativa, che cerca di rispondere ad una precisa esigenza manifestata da molti lettori del GdB, i quali spesso si trovano a fare i conti con la chiusura di svariate edicole o che comunque non hanno modo di recarvisi.
Per chi non vuole perdere l’appuntamento quotidiano con il nostro giornale e sfogliare comodamente da casa ogni edizione sin dall’1.30 della notte con un dispositivo nuovo, l’Editoriale Bresciana – editrice del GdB – lancia per i lettori una iniziativa unica nel panorama nazionale: la possibilità di sottoscrivere un abbonamento all’edizione digitale del quotidiano (la cosiddetta «digital replica») che include anche un tablet Samsung o iPad a partire da soli 0,90 euro al giorno.
Perché aderire
La formula – sviluppata in collaborazione con Nolly-Giustacchini Tech – garantisce a chi vi aderirà numerosi vantaggi. Anzitutto la possibilità di leggere il quotidiano e gli inserti disponibili ogni giorno in modo immediato, ma al contempo anche l’opportunità di farlo da un dispositivo coperto da assicurazione contro furto e danni accidentali, che viene consegnato direttamente a casa e può essere sostituito nel corso del tempo. Insomma, l’informazione si fa ancora più accessibile e immediata, unendo alla qualità del nostro quotidiano la comodità di un tablet sempre aggiornato.
La formula
L’iniziativa prende ufficialmente il via da domani, lunedì 16 febbraio. Ai lettori viene data la possibilità di scegliere – in base alle proprie abitudini digitali – tra un tablet Samsung Galaxy Tab A11+Wi-Fi da 128 GB di memoria (basato su sistema operativo Android) e un tablet Apple iPad Wi-Fi, sempre da 128 GB di memoria (per chi è abituato all’universo iOS).
Le due opzioni di abbonamento prevedono un addebito mensile rispettivamente di 26,99 euro per il primo e di 34,99 euro per il secondo, con un vincolo minimo di 12 mesi. Il tablet potrà essere utilizzato non solo per la lettura del giornale, ma per qualsiasi scopo, restando a disposizione di tutta la famiglia, figli e nipoti inclusi.
Per saperne di più
Per garantire ai lettori interessati tutte le informazioni, è stato attivato, oltre al consueto servizio abbonati (sempre contattabile via mail: abbonati@giornaledibrescia.it) un numero telefonico al quale rivolgersi (sempre da domani): è lo 030 3790777. Per ottenere invece assistenza tecnica per i tablet è possibile scrivere via mail a gdb@giustacchini.it, oppure rivolgersi telefonicamente allo 030 7282001 da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 18.
La consegna del tablet – possibile solo nel territorio della provincia di Brescia – è organizzata direttamente dal fornitore tramite corriere espresso entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione dell’abbonamento. Tutto per assicurare la massima comodità ai lettori. I veri protagonisti, da sempre, dell’informazione targata Giornale di Brescia.
