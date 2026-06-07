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Gavardo, prende fuoco l’olio per friggere: cuoco ricoverato

L’incendio in un locale del centro commerciale Conad. Fumo denso anche nel vicino negozio di abbigliamento.
Ubaldo Vallini
L'intervento dei Vigili del fuoco a Gavarado - © www.giornaledibrescia.it
L'intervento dei Vigili del fuoco a Gavarado - © www.giornaledibrescia.it

Questa mattina, poco dopo le 10, si è sviluppato un incendio all’interno del ristorante Better Sushi, uno dei locali presenti nel centro commerciale Conad di Gavardo. In quel momento nella cucina si trovava soltanto il cuoco, un uomo di 52 anni, che è stato soccorso dai volontari di Roè Volciano con il supporto dei colleghi di Vestone e trasferito in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale di Gavardo. L’uomo non avrebbe riportato ustioni, ma avrebbe accusato un’intossicazione da fumo.

La ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni, a prendere fuoco sarebbe stato l’olio utilizzato per le fritture. Le fiamme si sono propagate rapidamente, raggiungendo gli impianti di aspirazione collocati sul tetto del centro commerciale. Il denso fumo sviluppatosi durante l’incendio ha interessato anche il vicino negozio di abbigliamento.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Salò e gli agenti della Polizia locale della Valle Sabbia. Rapido anche l’arrivo dei Vigili del fuoco del distaccamento di Salò, entrati in azione con un’Aps (Autopompa serbatoio) e un’Abp (Autobotte pompa), affiancati dalla squadra di Paitone intervenuta con un’ulteriore Aps. Le squadre hanno provveduto in breve tempo a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’impianto coinvolto, evitando che l’incendio potesse estendersi ulteriormente.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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incendiocuocointossicazioneGavardo
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