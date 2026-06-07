Gavardo, prende fuoco l’olio per friggere: cuoco ricoverato

Questa mattina, poco dopo le 10, si è sviluppato un incendio all’interno del ristorante Better Sushi, uno dei locali presenti nel centro commerciale Conad di Gavardo. In quel momento nella cucina si trovava soltanto il cuoco, un uomo di 52 anni, che è stato soccorso dai volontari di Roè Volciano con il supporto dei colleghi di Vestone e trasferito in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale di Gavardo. L’uomo non avrebbe riportato ustioni, ma avrebbe accusato un’intossicazione da fumo.

La ricostruzione Secondo le prime ricostruzioni, a prendere fuoco sarebbe stato l’olio utilizzato per le fritture. Le fiamme si sono propagate rapidamente, raggiungendo gli impianti di aspirazione collocati sul tetto del centro commerciale. Il denso fumo sviluppatosi durante l’incendio ha interessato anche il vicino negozio di abbigliamento.