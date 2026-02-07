Tutti pazzi per i gatti: al Brixia Forum torna il Cat zone show

Fino a qualche anno fa i gatti di razza erano per pochissimi. E al massimo si sentiva parlare di certosini, siamesi e persiani. Oggi le razze di moda sono altre e, soprattutto, il mercato è esploso e sta per raggiungere quello dei cani con allevatori specializzati e accessoristica anche di alto livello. I gatti di pregio, lo si nota anche nei quartieri, vengono portati a passeggio esattamente come si fa con i pastori tedeschi o i carlini.

Quello degli animali è un business che negli anni sta crescendo senza sosta: una recente indagine commissionata da Facile.it all’istituto di ricerca Emg Different ha stimato che per mantenere un gatto si spende in media 767 euro all’anno e per un cane addirittura 1.263 euro. E se è un esemplare da competizione i costi possono lievitare non di poco tra cure e trasferte.

Un assaggio di questo mondo lo si potrà avere nel fine settimana durante la seconda edizione del Cat Zone Show ospitato al Brixia Forum.

La fiera

In via Caprera si alterneranno, tra oggi e domani, quasi 400 gatti al giorno provenienti non solo dall’Italia, ma anche da Messico, Svizzera, Belgio e Croazia. Ad attirare molti espositori a Brescia è anche il Single breed show Maine Coon che torna dopo oltre dieci anni di assenza dalle scene europee: un evento giudicato il «più difficile e prestigioso nel mondo felino» a causa di regole internazionali rigidissime che prevedono siano iscritti almeno 150 esemplari.

Presenti anche una decina di giudici internazionali, non solo italiani, provenienti anche da Svezia, Spagna e Danimarca. Il programma prevede, per entrambi i giorni, le gare di bellezza la mattina; gli esemplari più belli, poi, parteciperanno al concorso pomeridiano.

Ci saranno competizioni anche di tante razze e categorie come Bengal e Ragdoll, gatti a pelo lungo, pelo semilungo, pelo corto e snelli. L’evento è organizzato da Anfi, Associazione nazionale felina italiana sotto l’egida della Fife, la realtà felina più grande e importante del mondo.

I gatti durante la competizione vengono ricoverati nelle gabbie; appena finita la gara, però, vengono riportati dai loro allevatori in situazioni a loro più familiari.

Passione

«Tutta la manifestazione – spiega l’organizzatore della manifestazione Antonio De Simone – è costruita sul benessere animale. Non mancano mai acqua, spazio, un riparo per nascondersi e la pulizia è un requisito fondamentale».

Il Cat Zone Show non è solo una mostra, ma un luogo d’incontro per conoscersi e condividere una passione. Da una parte gli allevatori si scambiano consigli e stringono anche accordi; dall’altro ci sono gli appassionati e le famiglie che cercano un cucciolo.

«Sia chiaro – aggiunge De Simone – in fiera non si trovano cuccioli ed è vietata la vendita. Il nostro scopo è far conoscere professionisti seri e responsabili».

I biglietti vanno dai 13,20 euro per l’intero ai 9 euro per over 70, bimbi tra i 5 e i 10 anni e accompagnatori di persone con disabilità. Apertura dalle 9.30 alle 18.30.