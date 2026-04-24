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Garlasco, nuove indagini verso la chiusura: si decide su Sempio

Tra le ipotesi c’è anche la revisione della condanna di Alberto Stasi, da presentare alla Corte d’Appello di Brescia
L'esterno della villetta Poggi a Garlasco - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
L'esterno della villetta Poggi a Garlasco - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
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Le nuove indagini sul caso Garlasco si avviano verso la conclusione. In attesa delle decisioni della Procura di Pavia su Andrea Sempio, al momento unico indagato nella nuova inchiesta avviata circa un anno e mezzo fa, è previsto un incontro tra la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni e il procuratore di Pavia Fabio Napoleone per fare il punto sulle attività svolte sull’omicidio di Chiara Poggi. Il caso riguarda l’omicidio avvenuto 19 anni fa nella sua abitazione, per il quale è stato già condannato in via definitiva il fidanzato Alberto Stasi, detenuto dal 2015.

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Secondo quanto riportato da diverse testate, durante l’incontro il procuratore Napoleone dovrebbe illustrare le conclusioni del proprio ufficio: la possibile chiusura delle indagini su Sempio, atto che di norma precede una richiesta di rinvio a giudizio, e l’ipotesi di un’istanza di revisione della condanna di Stasi da presentare alla Corte d’Appello di Brescia.

La decisione sulla chiusura delle indagini sarebbe imminente, dopo approfondimenti dei carabinieri di Milano, consulenze tecniche e una rivalutazione degli elementi raccolti nel 2007. Tra le analisi più recenti figura quella dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo, che avrebbe ipotizzato l’uso di più armi e una possibile revisione dell’orario della morte rispetto alla finestra temporale finora considerata, compresa tra le 9.12 e le 9.35 del 13 agosto 2007, unica fascia in cui Stasi non disponeva di alibi.

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Argomenti
omicidio di GarlascoAlberto StasiAndrea Sempio
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