Garlasco, «Marco Poggi ostile e in costante difesa di Sempio»

Gli inquirenti che indagano sul delitto di Garlasco registrano una «modificazione» del contenuto delle testimonianze rese da Marco Poggi, fratello di Chiara, nell'arco di 18 anni e confermate fino a 2 mesi prima. Lo rende noto sui suoi profili social il Tg1, secondo cui nelle carte dell'inchiesta i carabinieri definiscono Marco Poggi "ostile" e alle prese con una «costante difesa d'ufficio di Andrea Sempio», di cui è da sempre amico.