Garlasco, dopo 19 anni tutto è di nuovo in dubbio: che ne pensi?

Chiara Poggi fu uccisa il 13 agosto del 2007. L’omicidio è nuovamente un caso mediatico e le indagini stanno aprendo nuovi interrogativi: qui puoi esprimere la tua opinione

07 maggio 2026 1 ' di lettura

Chiara Poggi fu uccisa a Garlasco nel 2007 A quasi diciannove anni dall’omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella villetta di famiglia a Garlasco il 13 agosto del 2007, il caso è tornato al centro del dibattito pubblico e mediatico. Le nuove analisi, le ricostruzioni e gli sviluppi investigativi – ma soprattutto gli interrogatori di questi giorni davanti ai pm di Pavia, in particolare del nuovo indagato Andrea Sempio – stanno riaprendo interrogativi che sembravano chiusi da tempo, nonostante la condanna definitiva di Alberto Stasi. Leggi anche Garlasco: tutte le tappe dell’omicidio di Chiara Poggi, da Stasi a Sempio Negli ultimi giorni il caso è tornato a occupare le pagine di cronaca, le trasmissioni televisive e i social network, dividendo l’opinione pubblica tra chi considera la vicenda ormai definita e chi invece ritiene giusto continuare a verificare eventuali errori o aspetti rimasti irrisolti. C’è anche chi teme che l’attenzione mediatica trasformi ancora una volta il delitto in uno spettacolo, mentre altre persone vedono nelle nuove verifiche un passaggio necessario per la credibilità della giustizia. Cosa ne pensi? Esprimi la tua opinione qui sotto: Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti delitto di GarlascoAndrea Sempiocasi mediaticidi' la tua Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...