Garlasco, dopo 19 anni tutto è di nuovo in dubbio: che ne pensi?

A quasi diciannove anni dall’omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella villetta di famiglia a Garlasco il 13 agosto del 2007, il caso è tornato al centro del dibattito pubblico e mediatico. Le nuove analisi, le ricostruzioni e gli sviluppi investigativi – ma soprattutto gli interrogatori di questi giorni davanti ai pm di Pavia, in particolare del nuovo indagato Andrea Sempio – stanno riaprendo interrogativi che sembravano chiusi da tempo, nonostante la condanna definitiva di Alberto Stasi.
Negli ultimi giorni il caso è tornato a occupare le pagine di cronaca, le trasmissioni televisive e i social network, dividendo l’opinione pubblica tra chi considera la vicenda ormai definita e chi invece ritiene giusto continuare a verificare eventuali errori o aspetti rimasti irrisolti.
C’è anche chi teme che l’attenzione mediatica trasformi ancora una volta il delitto in uno spettacolo, mentre altre persone vedono nelle nuove verifiche un passaggio necessario per la credibilità della giustizia. Cosa ne pensi? Esprimi la tua opinione qui sotto: