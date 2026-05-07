Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿Cronaca

Garlasco, dopo 19 anni tutto è di nuovo in dubbio: che ne pensi?

Chiara Poggi fu uccisa il 13 agosto del 2007. L’omicidio è nuovamente un caso mediatico e le indagini stanno aprendo nuovi interrogativi: qui puoi esprimere la tua opinione
Chiara Poggi fu uccisa a Garlasco nel 2007
Chiara Poggi fu uccisa a Garlasco nel 2007

A quasi diciannove anni dall’omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella villetta di famiglia a Garlasco il 13 agosto del 2007, il caso è tornato al centro del dibattito pubblico e mediatico. Le nuove analisi, le ricostruzioni e gli sviluppi investigativi – ma soprattutto gli interrogatori di questi giorni davanti ai pm di Pavia, in particolare del nuovo indagato Andrea Sempio – stanno riaprendo interrogativi che sembravano chiusi da tempo, nonostante la condanna definitiva di Alberto Stasi.

Negli ultimi giorni il caso è tornato a occupare le pagine di cronaca, le trasmissioni televisive e i social network, dividendo l’opinione pubblica tra chi considera la vicenda ormai definita e chi invece ritiene giusto continuare a verificare eventuali errori o aspetti rimasti irrisolti.

C’è anche chi teme che l’attenzione mediatica trasformi ancora una volta il delitto in uno spettacolo, mentre altre persone vedono nelle nuove verifiche un passaggio necessario per la credibilità della giustizia. Cosa ne pensi? Esprimi la tua opinione qui sotto:

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
delitto di GarlascoAndrea Sempiocasi mediaticidi' la tua
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...