Gargnano, perde il controllo della moto: 23enne tedesco ferito

È finito fuori strada dopo aver perso il controllo della moto, schiantandosi contro il guardrail e venendo sbalzato per un paio di metri nella scarpata. Un motociclista tedesco di 23 anni è rimasto seriamente ferito questa mattina a Gargnano. Il giovane ha riportato diverse lesioni e una profonda lacerazione a una gamba, ma non è in pericolo di vita.
L’incidente è avvenuto attorno alle 11.20, all'altezza di un tornante lungo la strada che da Gargnano sale verso la Valvestino, vicino all’ex albergo Lucia. Per cause ancora da accertare, il 23enne ha perso il controllo della moto. Dopo aver urtato il guardrail, è stato sbalzato nella scarpata sottostante.
Particolarmente complessi i soccorsi
I soccorritori, arrivati sul posto in elicottero, hanno dovuto calarsi con il verricello per raggiungere il motociclista e recuperarlo dalla scarpata. Il giovane è stato quindi trasferito in ospedale a Brescia, dove è ricoverato. Sul posto, per ricostruire la dinamica dell'incidente, è intervenuta la Polizia locale di Gargnano.