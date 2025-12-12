Giornale di Brescia
﻿CronacaGarda

A Gargnano i bambini celebrano la festa delle «Latte di Santa Lucia»

Franco Mondini
Centinaia di ragazzi hanno trascinato per le vie del paese, e della frazione Villa lattine, vecchie pentole e catene legate ad una fune
  • A Gargnano i bambini celebrano la festa delle «Latte di Santa Lucia»
    A Gargnano i bambini celebrano la festa delle «Latte di Santa Lucia» - © www.giornaledibrescia.it
Un salto indietro nel tempo, di secoli. Sino a tempi del Doge di Venezia, della Repubblica Serenissima, presente a governare politicamente ed economicamente sul Garda: Salò e Gargnano erano paesi strategicamente importanti. Gargnano per la produzione di agrumi e bacche di lauro che venivano venduti in mezza Europa. 

I veneziani introdussero e diffusero in vari paesi – ma il rito quasi ovunque è scomparso – la festa delle latte, che ancora oggi si svolge il 12 dicembre per richiamare la santa che nella notte porterà regali nelle case dei bambini buoni.

La festa

Nel pomeriggio si è volta a Gargnano la tradizionale festa delle «Latte di Santa Lucia» che dopo una lunga sosta è stata reintrodotta negli anni Ottanta.

Centinaia di bambini e ragazzi hanno trascinato per le vie e i vicoli del paese e della frazione Villa lattine, vecchie pentole e catene legate ad una fune. «Il frastuono richiama la Santa» ricorda chi bambino lo è stato anni fa e oggi è voluto essere presente con i nipotini tenuti per mano.

Dal sagrato della chiesa di San Martino il rumoroso corteo ha percorso via Forni sino al centro del paese per poi raggiungere Villa e far ritorno al porto di Gargnano per la festa animata con merenda finale organizzata da Pro Loco, parrocchia e comune. E come tradizione vuole dai balconi e dalle finestre sono state lanciate caramelle. Una gran bella atmosfera. Una festa vera.

Argomenti
festa delle Latte di Santa LuciacelebrazioniSanta LuciaGargnano
