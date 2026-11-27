È successo tutto in pochi minuti: prima ha tentato di entrare in una casa per rubare, poi si è ritrovato in manette tutto sporco di fango perché durante la fuga nel bosco è finito in dirupo. L’uomo, un ucraino di 37 anni senza fissa dimora, è stato arrestato per tentato furto dai carabinieri che in pochi istanti sono giunti sul posto.
Il tentato furto
È successo questa notte a Gardone Valtrompia, a pochi metri dalla caserma. L’uomo, stando a quanto ricostruito dai militari, stava cercando di entrare in un'abitazione. Aveva scardinato il cancello d’ingresso e stava provando ad aprire la porta della casa al piano terra. Ma il figlio del proprietario, che vive al piano superiore, si è accorto – grazie al sistema di allarme – che qualcuno era entrato in casa e ha chiamato subito il 112. I militari del Radiomobile sono arrivati subito e quando l’uomo ha visto i lampeggianti è scappato nel bosco.
La fuga
La fuga, però, è durata poco. Infatti, a causa del buio l’uomo è caduto in un dirupo e quando si è alzato i carabinieri gli erano già addosso.
Questa mattina, venerdì 27 novembre, l’uomo è stato portato in Tribunale per la direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo l’obbligo di firma dal lunedì al venerdì in caserma a Gardone.