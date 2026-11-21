Nove nuovi parcheggi a pochi passi dalla piazza e un possibile ripensamento della viabilità. A Gardone si sono conclusi i lavori di riqualificazione di via Pietro Sartori dove il Comune ha ricavato nuovi posti auto per favorire la sosta breve a servizio delle attività commerciali. L’intervento lascia però aperta anche una questione legata alla circolazione: per il momento la strada resterà a doppio senso, nonostante durante la progettazione fosse stata valutata l’ipotesi di introdurre il senso unico.
Il lavoro
I nove stalli sono stati ricavati lungo il lato nord della via, attraverso la sistemazione di una fascia pavimentata che è stata asfaltata e raccordata alla carreggiata, senza consumare nuovo suolo. La sosta sarà consentita per un massimo di un’ora così da garantire un maggiore ricambio delle auto in una zona frequentata da chi raggiunge i negozi, i servizi e il vicino parco del Mella.
«Abbiamo recuperato nove posti auto in una zona strategica dove la disponibilità di parcheggi rappresenta un’esigenza concreta per residenti, commercianti e visitatori» spiega l’assessore ai Lavori pubblici Fabio Mutti.
L’obiettivo dell’Amministrazione è anche alleggerire la pressione sulla piazza centrale, proseguendo il lavoro già avviato con la recente riqualificazione del parcheggio di via Matteotti. «Non si tratta soltanto di aumentare i parcheggi, ma di gestire in maniera più efficace quelli a disposizione» sottolinea Mutti.
I lavori hanno interessato anche lo stallo riservato alle persone con disabilità, trasferito dal lato opposto della strada alla nuova area di sosta. La precedente collocazione, direttamente a ridosso della carreggiata, presentava alcune criticità soprattutto durante la discesa dai veicoli. Il nuovo posizionamento dovrebbe rendere più agevoli anche gli spostamenti verso le attività commerciali e il parco del Mella. Per liberare lo spazio necessario sono state inoltre trasferite davanti ai Portici Beretta le fioriere presenti lungo la via. Nelle prossime settimane saranno piantate nuove piante nelle aiuole in sostituzione delle ceppaie rimosse dagli alberi secchi.
Viabilità
Resta invece da verificare l’impatto della nuova disposizione dei parcheggi sulla circolazione. «Abbiamo valutato entrambe le possibilità, ma per ora riteniamo opportuno conservare il doppio senso di marcia» precisa Mutti. Il Comune monitorerà la situazione per verificare che la convivenza tra traffico e sosta non provochi difficoltà. Qualora dovessero emergere problemi di sicurezza o criticità nella gestione dei flussi, l’ipotesi del senso unico potrebbe quindi tornare sul tavolo.