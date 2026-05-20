Gardone Val Trompia fa un salto nel XVII secolo tra cortei e scontri

Per due giorni il Seicento tornerà a camminare per le strade di Gardone Val Trompia. Non tra pagine ingiallite o documenti d’archivio ma in mezzo alle persone, tra soldati, armature, accampamenti, cortei e scene di vita quotidiana ricostruite con rigore storico. Sabato e domenica torna «Dinastie e genti di ferro», la rievocazione storica inserita nella seconda edizione della rassegna «Terra di Gardone: le origini e le famiglie», appuntamento che punta a riportare al centro la memoria più profonda del territorio.
La storia
Una scelta tutt’altro che casuale: il XVII secolo rappresenta infatti una delle fasi più importanti nella storia della Valtrompia. È il periodo in cui la produzione armiera locale vive la sua massima espansione e le botteghe triumpline diventano un punto di riferimento per eserciti e potenze europee. Dai laboratori della valle partivano armi destinate a raggiungere mercati lontani, contribuendo a costruire una tradizione manifatturiera che nei secoli successivi avrebbe consolidato il nome di Gardone come centro d’eccellenza.
Raccontare quel periodo significa, quindi, raccontare anche le radici di un territorio che ha costruito parte della propria identità attorno al lavoro, all’artigianato e alla capacità produttiva.
Il progetto
L’iniziativa si ispira al concetto di «living history», la storia vivente: una modalità che supera la semplice rievocazione folkloristica e punta, invece, a una ricostruzione fedele della vita del passato. Abiti, strumenti, armi, gesti quotidiani, tattiche militari e materiali vengono ricreati seguendo fonti e documenti storici, grazie al lavoro di studiosi e appassionati. L’obiettivo è osservare il passato e, al contempo, renderlo comprensibile e tangibile, trasformando la storia in un’esperienza diretta capace di coinvolgere adulti e bambini.
Il programma
Il programma sarà identico nelle due giornate. Alle 11 partirà da Villa Mutti Bernardelli, in via XX Settembre, una sfilata storica che attraverserà il centro cittadino: figuranti in costume, armati secondo le fogge dell’epoca, daranno vita a un corteo capace di riportare Gardone ai tempi delle cernide bresciane e delle compagnie militari seicentesche. Nel pomeriggio, alle 15, il parco del Mella diventerà invece il teatro delle ricostruzioni di combattimento, con schermaglie, manovre e dimostrazioni militari curate nei dettagli.
A seguire ci si sposterà nel parco di Villa Mutti Bernardelli, dove aprirà l’accampamento storico: uno spazio in cui il pubblico potrà osservare da vicino strumenti, attrezzature e allestimenti dell’epoca e dialogare direttamente con i rievocatori. L’accesso sarà libero e gratuito.
La manifestazione è organizzata dal Museo delle Armi e della Tradizione Armiera di Gardone con il patrocinio della Provincia, di Comunità montana e del Sibca.