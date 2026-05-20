Gardone Val Trompia fa un salto nel XVII secolo tra cortei e scontri

Per due giorni il Seicento tornerà a camminare per le strade di Gardone Val Trompia . Non tra pagine ingiallite o documenti d’archivio ma in mezzo alle persone, tra soldati, armature, accampamenti, cortei e scene di vita quotidiana ricostruite con rigore storico. Sabato e domenica torna «Dinastie e genti di ferro» , la rievocazione storica inserita nella seconda edizione della rassegna «Terra di Gardone: le origini e le famiglie» , appuntamento che punta a riportare al centro la memoria più profonda del territorio.

Una scelta tutt’altro che casuale: il XVII secolo rappresenta infatti una delle fasi più importanti nella storia della Valtrompia . È il periodo in cui la produzione armiera locale vive la sua massima espansione e le botteghe triumpline diventano un punto di riferimento per eserciti e potenze europee . Dai laboratori della valle partivano armi destinate a raggiungere mercati lontani, contribuendo a costruire una tradizione manifatturiera che nei secoli successivi avrebbe consolidato il nome di Gardone come centro d’eccellenza .

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Raccontare quel periodo significa, quindi, raccontare anche le radici di un territorio che ha costruito parte della propria identità attorno al lavoro, all’artigianato e alla capacità produttiva.

Il progetto

L’iniziativa si ispira al concetto di «living history», la storia vivente: una modalità che supera la semplice rievocazione folkloristica e punta, invece, a una ricostruzione fedele della vita del passato. Abiti, strumenti, armi, gesti quotidiani, tattiche militari e materiali vengono ricreati seguendo fonti e documenti storici, grazie al lavoro di studiosi e appassionati. L’obiettivo è osservare il passato e, al contempo, renderlo comprensibile e tangibile, trasformando la storia in un’esperienza diretta capace di coinvolgere adulti e bambini.

Il programma

Il programma sarà identico nelle due giornate. Alle 11 partirà da Villa Mutti Bernardelli, in via XX Settembre, una sfilata storica che attraverserà il centro cittadino: figuranti in costume, armati secondo le fogge dell’epoca, daranno vita a un corteo capace di riportare Gardone ai tempi delle cernide bresciane e delle compagnie militari seicentesche. Nel pomeriggio, alle 15, il parco del Mella diventerà invece il teatro delle ricostruzioni di combattimento, con schermaglie, manovre e dimostrazioni militari curate nei dettagli.

A seguire ci si sposterà nel parco di Villa Mutti Bernardelli, dove aprirà l’accampamento storico: uno spazio in cui il pubblico potrà osservare da vicino strumenti, attrezzature e allestimenti dell’epoca e dialogare direttamente con i rievocatori. L’accesso sarà libero e gratuito.

La manifestazione è organizzata dal Museo delle Armi e della Tradizione Armiera di Gardone con il patrocinio della Provincia, di Comunità montana e del Sibca.