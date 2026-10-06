Gardaland si prepara ad Halloween: il 31 ottobre festa fino a mezzanotte

Gardaland entra nel vivo della stagione di Halloween. Il parco, trasformato progressivamente a partire dal 12 settembre, propone fino al 1° novembre un calendario di 51 giorni tra spettacoli, allestimenti e nuove esperienze, con il momento clou fissato per venerdì 31 ottobre.
Per l’Halloween Party il parco resterà aperto dalle 17 a mezzanotte. Dalle 19.30 sul palco si alterneranno Artie 5ive, Alvaro Soler, Welo, Roy Paci, LDA, AKA 7even e Delia. Il biglietto per la serata costa 29 euro.
Nel frattempo proseguono gli appuntamenti di Magic Halloween. Dal lunedì al giovedì e nei weekend l'esperienza è pensata per tutte le età, mentre il venerdì l'apertura dalle 17 alle 22 punta sulle atmosfere horror: con il buio compaiono le «Aree Zombie» e dalle 20 Piazza Jumanji ospita gli Horror DJ Set.
Novità
Tra le novità c'è Preda, un labirinto ambientato in uno scenario post-apocalittico nel quale la sfida è attraversare il percorso senza fare rumore. L'accesso richiede un biglietto separato, a partire da 5,90 euro. Nuova ambientazione anche per The Ghost Mill, trasformato in un thriller rurale, mentre Rocket Factory cambia volto con luci, musiche e proiezioni a tema.
Al Gardaland Theatre va invece in scena «Halloween Manor - Il Richiamo della Casa», produzione originale tra musica dal vivo, coreografie e numeri acrobatici. Per i bambini c'è «Frakentiger – Esperimenti mostruosi» con Prezzemolo, T-Gey e Zenda.
Halloween arriva anche al Sea Life Aquarium: dal 10 ottobre sono previsti laboratori per bambini e, nelle domeniche dell'11, 18 e 25 ottobre e del 1° novembre, appuntamenti dedicati alle creature marine più misteriose.