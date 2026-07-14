Garda e Iseo, controlli della GdF: una barca su tre col motore truccato

Nel fine settimana la Guardia di Finanza del Servizio Navale di Salò e di Iseo ha effettuato controlli su 21 natanti da locazione sui laghi di Garda e d’Iseo, con motori fuoribordo fino a 40 CV che permettono di navigare senza patente nautica.
I controlli
Dalle verifiche tecniche è emerso che il 33% dei propulsori controllati era stato manomesso per aumentare illegalmente la potenza. Motori alterati che rendono le imbarcazioni più veloci e instabili, un rischio maggiore perché vengono affidate a turisti spesso senza esperienza e senza conoscenza delle regole di navigazione.
Per questo i finanzieri hanno disposto il sequestro amministrativo cautelare di 5 motori e dei relativi natanti, quattro sul Garda e uno sul Sebino, bloccando la loro locazione. Ai legali rappresentanti delle società e ai privati coinvolti sono state contestate sanzioni per oltre 22.000 euro per violazioni del Codice della Navigazione, della Nautica da Diporto e delle Assicurazioni. L’operazione rientra nei controlli della GdF per tutelare l’economia legale e la sicurezza in mare, soprattutto in vista della stagione turistica.