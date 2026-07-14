Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaGardaSebino e Franciacorta

Garda e Iseo, controlli della GdF: una barca su tre col motore truccato

Un terzo dei 21 natanti da locazione sui laghi bresciani con motori fuoribordo per la guida senza patente erano stati manomessi per aumentarne illegalmente la potenza: 5 di quelli modificati sono stati sequestrati
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

Il sequestro dei natanti da parte della Guardia di Finanza
Il sequestro dei natanti da parte della Guardia di Finanza

Nel fine settimana la Guardia di Finanza del Servizio Navale di Salò e di Iseo ha effettuato controlli su 21 natanti da locazione sui laghi di Garda e d’Iseo, con motori fuoribordo fino a 40 CV che permettono di navigare senza patente nautica.

I controlli

Dalle verifiche tecniche è emerso che il 33% dei propulsori controllati era stato manomesso per aumentare illegalmente la potenza. Motori alterati che rendono le imbarcazioni più veloci e instabili, un rischio maggiore perché vengono affidate a turisti spesso senza esperienza e senza conoscenza delle regole di navigazione.

Per questo i finanzieri hanno disposto il sequestro amministrativo cautelare di 5 motori e dei relativi natanti, quattro sul Garda e uno sul Sebino, bloccando la loro locazione. Ai legali rappresentanti delle società e ai privati coinvolti sono state contestate sanzioni per oltre 22.000 euro per violazioni del Codice della Navigazione, della Nautica da Diporto e delle Assicurazioni. L’operazione rientra nei controlli della GdF per tutelare l’economia legale e la sicurezza in mare, soprattutto in vista della stagione turistica.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Guardia di Finanzanatantibarche
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...