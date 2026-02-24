Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaGarda

Garda, ora le barche provenienti da altri bacini dovranno essere sanificate

Approvata la legge in Regione. Il provvedimento, promosso dal consigliere leghista Floriano Massardi, punta a contrastare la diffusione delle specie aliene invasive
Barche ormeggiate nel porto di Desenzano - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
Barche ormeggiate nel porto di Desenzano - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
AA

Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato la legge che introduce l’obbligo di sanificazione delle carene e dei motori delle imbarcazioni provenienti da altri bacini prima dell’ingresso nelle acque gardesane. Il provvedimento, promosso dal consigliere regionale della Lega Floriano Massardi, punta a contrastare la diffusione delle specie aliene invasive e a rafforzare la tutela dell’ecosistema del lago.

La norma non riguarda le imbarcazioni già residenti sul Garda, ma si applica a quelle che arrivano da altri laghi o corsi d’acqua. Oltre alla sanificazione, viene prevista anche l’applicazione di idonee vernici antivegetative, strumenti ritenuti fondamentali per prevenire l’introduzione di organismi estranei.

Prevenzione

«Segniamo un passaggio storico – ha dichiarato Massardi – passando da una gestione emergenziale a un modello interregionale strutturato e condiviso con Regione Veneto e Provincia autonoma di Trento, per una vera prevenzione e difesa di biodiversità, pesca e identità del nostro lago».

Il lago, il più grande d’Italia, è un bacino condiviso tra tre territori e rappresenta una risorsa ambientale ed economica strategica. La mobilità delle imbarcazioni tra bacini diversi è considerata uno dei principali veicoli di diffusione delle specie invasive, che possono alterare l’equilibrio naturale e incidere sulla qualità delle acque e del pescato.

Le specie aliene in aumento

Secondo i dati richiamati durante l’iter del provvedimento, nel marzo 2024 erano state rilevate 43 specie aliene nel Garda, salite oggi a 45. Un incremento che, secondo i promotori della legge, dimostra come il fenomeno sia in evoluzione e richieda strumenti normativi strutturali e coordinati.

La contaminazione biologica ha ricadute dirette sulla pesca professionale e dilettantistica e, più in generale, sull’indotto economico legato al lago. Da qui la scelta di intervenire con misure preventive, fondate su criteri scientifici e su una responsabilità condivisa tra le Regioni coinvolte.

La legge è stata costruita in collaborazione con la Regione Veneto e la Provincia autonoma di Trento, con l’obiettivo di garantire regole uniformi su tutto il bacino.

«È una legge innovativa – ha aggiunto Massardi – che conferma l’impegno concreto per tutelare ambiente, pescatori e indotto economico. Un ringraziamento va alla Comunità del Garda, ai sindaci gardesani e a tutti i soggetti istituzionali e tecnici che hanno contribuito a questo risultato».

Soddisfazione anche da parte dei rappresentanti del territorio veneto. «Questa legge rappresenta un passo decisivo per la salvaguardia del Garda – ha dichiarato Filippo Gavazzoni, vicesindaco di Peschiera del Garda e vicepresidente della Comunità del Garda –. È il risultato di un lavoro serio e condiviso tra territori, che mette al centro la tutela dell’ecosistema e delle attività economiche legate al lago».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
specie alieneimbarcazioniLago di Garda
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario