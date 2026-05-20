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Galline decapitate sui binari, mistero a Bagnolo Mella

La macabra scoperta fatta dagli operai del Comune, che hanno segnalato la presenza delle carcasse alla Polizia Locale
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

Una delle galline trovate sui binari
Una delle galline trovate sui binari

Abigeato? Vandalismo? oppure un incidente? Saranno le indagini della Polizia Locale a chiarire cosa sia accaduto alle due galline che nel pomeriggio di oggi sono state trovate decapitate sui binari della stazione di Bagnolo Mella. A fare la scoperta, e la necessaria segnalazione alle forze di polizia, sono stati gli operai del Comune allertati da alcuni cittadini.

Le ipotesi al vaglio sono tre: le galline potrebbero essere scappate da uno degli orti vicino alla ferrovia e poi essere state investite da uno dei convogli di passaggio. Oppure potrebbero essere state rubate da qualcuno che poi, nell’impossibilità di nasconderle o venderle, le abbia decapitate per non farle chiocciare, e poi abbandonate. L’ipotesi più macabra è quella che un gruppo di ragazzini le abbia rubate e decapitate per gioco o per qualche rituale.

Gli agenti stanno esaminando le immagini delle telecamere di sicurezza della zona per capire cosa sia accaduto prima del ritrovamento. Allo stesso modo si stanno vagliando i social alla ricerca di eventuali foto o video che qualcuno, magari convinto di aver fatto una bravata, potrebbe aver postato.

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gallinegalline decapitateBagnolo Mella
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