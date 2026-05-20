Galline decapitate sui binari, mistero a Bagnolo Mella

Abigeato? Vandalismo? oppure un incidente? Saranno le indagini della Polizia Locale a chiarire cosa sia accaduto alle due galline che nel pomeriggio di oggi sono state trovate decapitate sui binari della stazione di Bagnolo Mella. A fare la scoperta, e la necessaria segnalazione alle forze di polizia, sono stati gli operai del Comune allertati da alcuni cittadini.

Le ipotesi al vaglio sono tre: le galline potrebbero essere scappate da uno degli orti vicino alla ferrovia e poi essere state investite da uno dei convogli di passaggio. Oppure potrebbero essere state rubate da qualcuno che poi, nell’impossibilità di nasconderle o venderle, le abbia decapitate per non farle chiocciare, e poi abbandonate. L’ipotesi più macabra è quella che un gruppo di ragazzini le abbia rubate e decapitate per gioco o per qualche rituale.