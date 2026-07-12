Furto nel negozio di bici di Sonny Colbrelli a Salò

Furto con destrezza ieri pomeriggio nel negozio CyclingGarda di via Brunati a Salò che ha fra i soci anche l’ex ciclista professionista Sonny Colbrelli. Un giovane, di probabile origine straniera, approfittando della momentanea assenza dei proprietari e dei commessi impegnati con dei clienti, ha trafugato l’incasso giornaliero del negozio volatizzandosi. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso la scena e lo stesso Colbrelli ha poi diffuso tramite i social le immagini del ladro chiedendo a chi l’avesse visto notizie per una identificazione possibile.
Lo stesso Colbrelli racconta alcuni particolari della vicenda: «Questo ragazzo, giovane sulla trentina con accento nordafricano si era presentato in negozio già al mattino chiedendo di gonfiare le ruote della sua bicicletta – racconta il vincitore della Parigi Roubaix del 2021 – probabilmente per visionare il negozio. Poi si è ripresentato nel pomeriggio. Io mi sono dovuto assentare per un’oretta per fare un salto a casa, in negozio era rimasto il commesso che nel frattempo era impegnato con un cliente al piano inferiore per mostrargli una nuova bicicletta. Sono bastati pochi secondi e il ladro ha agito velocemente portando via una somma consistente. Mi risulta che al mattino avesse già rubato una bici in zona Toscolano Maderno.
Ho pensato di diffondere le immagini per avvisare anche altri negozi su questo soggetto. Violazione della privacy? Il ladro mi denunci pure, così scopro almeno chi è» l’amara constatazione dell’ex campione bresciano che dal 1 aprile di quest’anno ha intrapreso la nuova attività commerciale.