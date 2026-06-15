Furto all’Ipertosano di via Valcamonica, arrestati tre uomini

La Squadra Volante e il Commissariato Carmine di Brescia hanno arrestato tre pregiudicati stranieri per furto aggravato in concorso all’Ipertosano di Via Valcamonica. Un’addetta alla vigilanza ha chiamato il 112 dopo aver bloccato un russo 34enne senza fissa dimora, un moldavo 34enne e un romeno 30enne, entrambi residenti a Brescia e con precedenti per reati contro patrimonio, persona, armi e immigrazione. I tre avevano preso dagli scaffali numerose bottiglie di alcolici e cercavano di uscire pagandone solo una parte.
Gli agenti li hanno perquisiti: hanno recuperato tutta la refurtiva e l’hanno riconsegnata al responsabile del supermercato. Al moldavo 34enne è stato sequestrato anche un coltello a serramanico nascosto tra gli abiti.
Dopo gli atti in Questura i tre sono stati arrestati e messi a disposizione della Procura. Il questore Paolo Sartori ha disposto per i due residenti a Brescia l’Avviso orale di pubblica sicurezza, in vista della Sorveglianza speciale. Per il russo senza fissa dimora è stato emesso l’ordine di allontanamento dal territorio nazionale per l’espulsione.