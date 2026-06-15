Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Furto all’Ipertosano di via Valcamonica, arrestati tre uomini

Avevano preso dagli scaffali numerose bottiglie di alcolici e cercavano di uscire dal supermercato pagandone solo una parte
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

La Polizia davanti all'Ipertosano - © www.giornaledibrescia.it
La Polizia davanti all'Ipertosano - © www.giornaledibrescia.it

La Squadra Volante e il Commissariato Carmine di Brescia hanno arrestato tre pregiudicati stranieri per furto aggravato in concorso all’Ipertosano di Via Valcamonica. Un’addetta alla vigilanza ha chiamato il 112 dopo aver bloccato un russo 34enne senza fissa dimora, un moldavo 34enne e un romeno 30enne, entrambi residenti a Brescia e con precedenti per reati contro patrimonio, persona, armi e immigrazione. I tre avevano preso dagli scaffali numerose bottiglie di alcolici e cercavano di uscire pagandone solo una parte.

Gli agenti li hanno perquisiti: hanno recuperato tutta la refurtiva e l’hanno riconsegnata al responsabile del supermercato. Al moldavo 34enne è stato sequestrato anche un coltello a serramanico nascosto tra gli abiti.

Dopo gli atti in Questura i tre sono stati arrestati e messi a disposizione della Procura. Il questore Paolo Sartori ha disposto per i due residenti a Brescia l’Avviso orale di pubblica sicurezza, in vista della Sorveglianza speciale. Per il russo senza fissa dimora è stato emesso l’ordine di allontanamento dal territorio nazionale per l’espulsione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Ipertosanovia Valcamonicafurto
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...