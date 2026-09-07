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Furto da Cisalfa in via Dalmazia, arrestato 42enne

Nasconde alcuni capi d’abbigliamento nello zaino dopo aver forzato gli antitaccheggio, ma viene fermato dalla vigilanza
Pierpaolo Prati

Pierpaolo Prati

Giornalista

Cisalfa in via Dalmazia
Cisalfa in via Dalmazia

Aveva nascosto nello zaino alcuni capi d’abbigliamento dopo averne forzato i dispositivi antitaccheggio, ma è stato fermato dalla vigilanza prima di lasciare il negozio. Un uomo di 42 anni, residente in provincia di Como ma senza fissa dimora, è stato arrestato dalla Polizia di Stato al Cisalfa di via Dalmazia, a Brescia.

A chiedere l’intervento al 112 è stato il direttore del punto vendita. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Volante, il 42enne avrebbe prelevato alcuni indumenti dagli scaffali per poi raggiungere i camerini, dove avrebbe rimosso gli antitaccheggio con un arnese e sistemato la merce nello zaino. Superate le barriere, è stato bloccato dall’addetto alla sicurezza, al quale ha consegnato una tuta sportiva. La successiva perquisizione ha permesso di trovare un altro capo ancora provvisto del cartellino, restituito al negozio, oltre a un cacciavite, due pinze e uno strumento multiuso con una lama di sei centimetri.

Accompagnato in Questura, l’uomo è stato arrestato per tentato furto aggravato e possesso illegale di armi e oggetti atti a offendere, quindi messo a disposizione della Procura. Il questore Paolo Sartori ha inoltre disposto nei suoi confronti il foglio di via obbligatorio, con il divieto di tornare nel comune di Brescia per tre anni.

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