Furti a Chiesanuova, sette nella stessa via dall’inizio di ottobre

Non si ferma l’ondata di furti in casa che, dalla metà di ottobre, sta colpendo la nostra città. Come purtroppo già accaduto negli anni scorsi la fascia oraria in cui si concentra il maggior numero di episodi, tra quelli denunciati alle forze di Polizia, è tra le 18 e le 20 cioè quando è calata l’oscurità ma molte famiglie sono ancora fuori casa per impegni di lavoro, scuola o sport.

Tra le zone più colpite Chiesanuova e il Villaggio Sereno. Nelle ultime settimane si sono registrati incursioni in via Bari, via Firenze, via Corsica, via Livorno, via Noce e via Piacenza. Per la sola via Bari sarebbero sette i colpi registrati dall’inizio dell’autunno.

Solo nella serata di martedì episodi analoghi sono stati denunciati alle forze di Polizia dal Villaggio sereno, da San Polo, da via Ziziola, via Ancona e via Bianchi. In diversi casi sono state le pattuglie di Polizia e Carabinieri ad individuare i segni, spesso piccolissimi, delle effrazioni che i ladri hanno compiuto per entrare in casa e portare via gioielli, monili, ore e contanti.

Sugli episodi segnalati si registra la presa di posizione di Carlo Andreoli, consigliere comunale di Fratelli d’Italia: «È inaccettabile che, di fronte a un fenomeno così chiaro, l’Amministrazione comunale continui a sottovalutare la situazione. Ricordiamo che la nostra mozione “Case Sicure” – un progetto organico di sicurezza urbana mirato alla prevenzione dei furti e alla tutela dei quartieri – è stata bocciata dalla maggioranza, nonostante fosse costruita per rispondere a problematiche identiche a quelle che stanno esasperando i cittadini».