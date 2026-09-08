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Prende fuoco un forno, incendio in un’azienda di Raffa di Puegnago

Le fiamme sono divampate all’interno di uno stabilimento in via Nazionale: fortunatamente, nessuno è rimasto ferito
Ubaldo Vallini
L'incendio a un forno in un'azienda di Puegnago del Garda
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L'incendio a un forno in un'azienda di Puegnago del Garda

Tanta paura, ma fortunatamente nessun ferito, nell’incendio divampato nella notte in un’azienda di via Nazionale, a Raffa di Puegnago, la Sogefi. L’allarme è scattato intorno alle 5 del mattino, quando all’interno dello stabilimento ha preso fuoco un forno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Salò, che hanno immediatamente avviato le operazioni per contenere l’incendio ed evitare che potesse propagarsi ad altre parti dell’azienda.

L’intervento

Il lavoro dei pompieri si è protratto per alcune ore. Dopo aver circoscritto e spento le fiamme, circa tre ore dopo l’allarme è stato possibile dare il via alle operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata. Resta ora da chiarire con precisione che cosa abbia provocato l’incendio. Saranno gli accertamenti effettuati sul posto a permettere di ricostruirne l’origine e la dinamica.

Nonostante l’apprensione provocata dall’episodio, il bilancio dal punto di vista delle persone è fortunatamente positivo: nessuno è rimasto ferito, anche grazie al tempestivo intervento dei soccorritori.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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incendioRaffa di Puegnago
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