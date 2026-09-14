Funghi, occhio ai pericoli: i consigli utili per uscire in sicurezza

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

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In Lombardia, soltanto nell’ultima settimana, sono morte cinque persone: le piogge hanno resto scivolosi i terreni nei boschi, ma c’è pure il rischio di intossicazione. Ecco come comportarsi

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali