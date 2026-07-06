Fuggono dai carabinieri tra Chiari e Pontoglio: un denunciato

A Chiari i Carabinieri della locale Compagnia, con la Polizia Locale, hanno svolto un controllo straordinario del territorio per prevenire reati predatori e contrastare lo spaccio.
Durante il servizio i Carabinieri di Chiari hanno intimato l’alt a un’auto risultata rubata: il conducente e un passeggero sono fuggiti e sono stati inseguiti fino a Pontoglio, dove hanno causato un incidente con un altro veicolo. Uno dei fuggitivi, un 27enne tunisino irregolare e senza fissa dimora, è stato bloccato e denunciato in stato di libertà per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Sono in corso le indagini per risalire all’altro occupante.
I controlli hanno poi portato anche alla segnalazione alla Prefettura di due assuntori poco più che maggiorenni, trovati in possesso di piccole quantità di hashish. Sono state inoltre elevate tre contravvenzioni per velocità non commisurata, rumori molesti e uso del cellulare alla guida. I servizi continueranno anche nelle prossime settimane.