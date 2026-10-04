Fugge dai carabinieri e li ferisce: arrestato nel parcheggio di Elnòs

Ha tentato di fuggire alla vista dei carabinieri e quando è stato fermato li ha aggrediti, provocando lesioni a due militari. Per loro una prognosi di 4 e 10 giorni. È stato arrestato così, nel pomeriggio del 2 ottobre nel parcheggio del centro commerciale Elnòs di Roncadelle, un 27enne albanese irregolare sul territorio italiano. A individuarlo sono stati i carabinieri di Brescia.
Gli accertamenti hanno poi portato alla perquisizione dell'auto utilizzata dall'uomo. All'interno sono stati trovati e sequestrati alcuni attrezzi da scasso. Nella sua disponibilità è stato inoltre trovato un documento d'identità greco falso e valido per l'espatrio, anch'esso sequestrato.
L'arresto è stato convalidato nel corso della direttissima e successivamente l'uomo è stato accompagnato al Centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca d'Isonzo, dove è stato trattenuto in vista del rimpatrio in Albania.