In fuga per 12 chilometri senza patente: 40enne fermato a Manerbio

L’uomo viaggiava su una moto con l’assicurazione scaduta da anni: non si è fermato all’alt a Leno e ha provato a fuggire. Denunciato, la sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria

Alessandra Portesani 11 giugno 2026 1 ' di lettura

La Polizia locale di Leno Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti inseguimentopatenteassicurazione scadutaManerbioLeno Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...