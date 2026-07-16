Fuga dagli slum grazie a sport e ballo col progetto «You Trust»

A Sassabanek verrà presentato, quest’oggi, il progetto «You Trust», che nasce per dare ai giovani degli slum di Kampala strumenti concreti di crescita attraverso arte, sport e inclusione sociale. Cosa c’entri l’Uganda con Iseo è presto raccontato: là risiede dal 2010 un iseano, Giacomo Babaglioni che, da odontotecnico, ha deciso di reinventarsi manager circense facendo nascere l’Hiccup Circus, un vero e proprio circo di strada.
«Hiccup in inglese significa singhiozzo, una parola che fotografa la realtà dell’Uganda, un paese dove tutto va avanti a strappi, ma suggerisce anche l’idea del singulto che ti prende quando ridi di gusto – spiega Babaglioni –. Con gli spettacoli che abbiamo realizzato negli anni, fino al 2019, siamo entrati nelle scuole, negli ospedali, nelle case accoglienza, dove c’era bisogno di portare un sorriso ed un po’ di buonumore. Oggi con You Trust, il progetto prosegue perché la nostra missione è creare un modello educativo informale che sviluppi mente, corpo e spirito, favorendo resilienza e fiducia».
Percorsi
You Trust trasforma attività artistiche e sportive in percorsi educativi e di empowerment ed ha affinato diverse linee d’azione che vanno dallo sport all’arte circense, al ballo, insito naturalmente negli africani. Con il basket si propongono allenamenti e tornei come linguaggio universale di disciplina e fratellanza, con il circo sociale, spettacoli e laboratori che uniscono divertimento e messaggi educativi, la danza comunitaria è espressione culturale e inclusione sociale, con attenzione al benessere psicofisico.
Il progetto viene fatto conoscere e proposto, all’estero e in questo caso a Iseo, attraverso serate musicali e artistiche per sensibilizzare e raccogliere fondi. Ecco dunque la data di Sassabanek, inserita nella rassegna Sassa Summer Sound di Eventi Macramè che ha lasciato il palco per una data con finalità sociali.
Il programma
Stasera alle 21 si esibiranno quindi diversi gruppi tra cui Musical-Mente, il duo Ricki e Anna band, Easy Blood e i Decanter.
«You Trust fino ad oggi è riuscita a coinvolgere circa centocinquanta adolescenti, sono stati organizzati una cinquantina di eventi pubblici tra Uganda e Italia – continua Babaglioni –, sono state attivate dieci partnership con scuole e organizzazioni locali puntando sulle tre discipline integrate, basket, circo, danza ed è stato aperto uno spazio educativo permanente riqualificato a Namuwongo. Siccome abbiamo visto che i risultati sono soddisfacenti, nei termini di aumento dell’autostima e della fiducia nei giovani, maggiore inclusione sociale e riduzione delle disuguaglianze, nel rafforzamento della cooperazione comunitaria e per le narrazioni positive che sostituiscono stigma e marginalità, continueremo con queste attività».