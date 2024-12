Frontale in A4: il conducente contromano era alterato

Per ora non è chiaro come sia arrivato lì. La Polizia stradale di Desenzano ha raccolto le immagini delle telecamere di tutti i caselli della tratta e le esaminerà nelle prossime ore. Quello che è certo è che attorno alle 23.30 di sabato sera un 31enne di Nave, al volante di una Alfa Romeo Giulietta, stava percorrendo contromano la carreggiata in direzione Venezia nella A4.

Cos’è successo

Nel tratto tra i caselli di Brescia Centro e Brescia Ovest la vettura contromano viaggiava tenendosi a destra, cioè la sinistra di chi percorreva l’autostrada nel corretto senso di marcia.

Una Tesla in terza corsia si è trovata all’improvviso davanti l’auto contromano, il conducente ha ridotto moltissimo la velocità e per fortuna l’impatto, pur frontale, è stato a velocità relativamente ridotta. Negli istanti immediatamente successivi una terza vettura, che viaggiava nella stessa direzione della Tesla, passando sui detriti rimasti sull’asfalto è diventata ingovernabile ed è finita contro i mezzi che erano già incidentati.

Tre complessivamente le persone coinvolte, nessuna ha per fortuna riportato ferite gravi. Ad avere la peggio la ragazza che viaggiava come passeggera sulla Tesla ma che comunque non sarebbe in pericolo di vita.

La ricostruzione

Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia Stradale di Desenzano con il supporto dei colleghi di Montichiari.

Sulle prime si è pensato che la nebbia fitta potesse aver avuto un ruolo determinante nell’incidente ma quando i poliziotti hanno sentito il conducente dell’auto contromano si sono subito resi conto che fosse alterato e per questo hanno disposto il suo trasferimento in ospedale dove è stato sottoposto ai prelievi ematici per le analisi che stabiliranno l’esatto livello di alcol nel sangue e la presenza di droghe. Sulla base di questi dati la Procura deciderà come trattare il conducente.