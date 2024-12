Contromano in autostrada, frontale nella notte in A4

Ancora tutta da chiarire la dinamica dell’incidente che è avvenuto ieri sera, poco prima di mezzanotte, lungo l’autostrada A4 all’altezza del casello di Brescia Centro.

Dalle prime informazioni pare che un’auto, un’Alfa Romeo Giulietta, abbia imboccato la strada in contromano. Questo avrebbe portato allo scontro frontale con un’altra vettura, un Tesla, che procedeva correttamente nell’altro senso di marcia.

L’impatto è stato violento, tant’è che una delle persone è stata portata in codice rosso alla Poliambulanza di Brescia. Ferita in modo non grave (codice giallo) anche un’altra persona. Sul posto la Polizia Stradale di Brescia, al quale spetterà il compito di fare luce sull’accaduto.