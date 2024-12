Valtrompia, tre denunce nella prima notte del nuovo Codice della strada

Nella prima notte di applicazione del nuovo codice della strada la Polizia Locale della Valtrompia ha messo in campo un dispositivo di controlli straordinari che hanno portato a denunciare tre persone, una delle quali bloccata solo al termine di un inseguimento.

Patente revocata e alcol test

Nel primo caso la pattuglia ha fermato un 30enne italiano a Villa Carcina che era al volante nonostante avesse la patente già revocata per una serie di infrazioni. Per lui quindi è scattata la denuncia per guida senza patente e una sanzione complessiva da 5100 euro oltre al fermo del veicolo.

Denunciato anche un 40enne di Gardone Valtrompia che è stato trovato al volante con un tasso alcolemico doppio rispetto a quanto consentito dalla legge.

L’inseguimento

Più complesso arrivare invece a bloccare un pluripregiudicato, anche lui trumplino di circa 40 anni, che quando ha visto la paletta che gli intimava l’alt ha accelerato lanciandosi in una fuga precipitosa.

A bordo del veicolo erano in due, ma quando l’equipaggio della Locale è riuscito a fermare il fuggitivo, in una strada a fondo chiuso, il passeggero è riuscito ad allontanarsi a piedi, favorito anche dal fatto che il conducente ha ingaggiato una colluttazione con gli agenti.

Quando lo hanno bloccato gli hanno trovato addosso una dose di cocaina e per questo è stato segnalato alla Prefettura. Denunciato invece per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di strumenti atti a offendere.