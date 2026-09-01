Frontale tra due auto a Olbia, feriti 4 ragazzi bresciani: 2 sono gravi

Quattro ragazzi bresciani sono rimasti feriti in un’incidente stradale avvenuto questa mattina a Olbia, sulla provinciale 38 bis. Due dei ragazzi feriti sarebbero gravi: si tratta di un 23enne e una ventunenne, entrambi trasportati all’ospedale di Sassari con gli altri due giovani che viaggiavano con loro. I quattro ragazzi bresciani hanno un’età compresa tra i 21 e i 27 anni.
Si sarebbero scontrati in un frontale con un’automobile su cui viaggiava una sola persona, le cui condizioni non sarebbero però gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Olbia, tre ambulanze del 118 e le pattuglie della polizia locale.