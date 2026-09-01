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Frontale tra due auto a Olbia, feriti 4 ragazzi bresciani: 2 sono gravi

I giovani sono stati portati all’ospedale di Sassari. Le condizioni più serie sarebbero quelle di un 23enne e di una 21enne
I ragazzi sono stati portati all'ospedale di Sassari
I ragazzi sono stati portati all'ospedale di Sassari

Quattro ragazzi bresciani sono rimasti feriti in un’incidente stradale avvenuto questa mattina a Olbia, sulla provinciale 38 bis. Due dei ragazzi feriti sarebbero gravi: si tratta di un 23enne e una ventunenne, entrambi trasportati all’ospedale di Sassari con gli altri due giovani che viaggiavano con loro. I quattro ragazzi bresciani hanno un’età compresa tra i 21 e i 27 anni

Si sarebbero scontrati in un frontale con un’automobile su cui viaggiava una sola persona, le cui condizioni non sarebbero però gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Olbia, tre ambulanze del 118 e le pattuglie della polizia locale. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Olbiafrontaleincidente automobilistico
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