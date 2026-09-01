Frontale tra due auto a Olbia, feriti 4 ragazzi bresciani: 2 sono gravi

I giovani sono stati portati all’ospedale di Sassari. Le condizioni più serie sarebbero quelle di un 23enne e di una 21enne

01 settembre 2026 1 ' di lettura

I ragazzi sono stati portati all'ospedale di Sassari Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Olbiafrontaleincidente automobilistico Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...